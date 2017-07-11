"Попытка сговора"

Белый дом заявил, что готов ввести новые санкции против России. "США и их союзники по G7 сохраняют готовность ввести серьезные дополнительные ограничительные меры в ответ на действия России, если это будет необходимо", – говорится в официальном заявлении Белого дома. Между тем в США продолжается скандал вокруг связей президента и членов его семьи в отношении связей избирательной кампании Трампа с Москвой.

Дональд Трамп – младший, сын президента США Дональда Трампа, превратился в главный объект внимания американской прессы в связи с расследованием российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.

Этот эпизод может иметь неприятное продолжение для президента Трампа

В субботу газета "Нью-Йорк таймс" сообщила о том, что сын президента встречался прошлым летом с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы обладала информацией о незаконных действиях предвыборного штаба Хиллари Клинтон. Газета назвала этот эпизод первым известным случаем контакта окружения Трампа с российскими представителями незадолго до президентских выборов. Трамп-младший заявил, что это была очень короткая встреча, которая закончилась ничем. Однако критики президента Трампа, и не только они, считают, что этот эпизод может иметь неприятное продолжение для президента Трампа.

​История, в которой замешан сын президента, выступавший в роли неформального советника своего отца во время президентской кампании, выглядит в изложении американской прессы довольно простой. 9 июня 2016 года, через две недели после съезда Республиканской партии, на котором Дональд Трамп был объявлен кандидатом партии в президенты, Трамп-младший, Пол Манафорт, в тот момент глава избирательного штаба Трампа, и Джаред Кушнер, советник и зять Дональда Трампа, встретились с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Она через общего знакомого дала знать Трампу-младшему, что может передать ему неприятную для Клинтон информацию, собранную Россией.

Трампу-младшему сразу стало понятно, что у Весельницкой нет никакого компромата в отношении Клинтон

Весельницкая, как считается, обладает связями в российском руководстве. Встреча была недолгой. По словам Трампа-младшего, ему сразу стало понятно, что у Весельницкой нет никакого компромата в отношении Клинтон, одни лишь общие фразы, и они перешли к обсуждению вопроса об усыновлении российских детей американцами. Этим все его контакты с Весельницкой и исчерпываются. За этой встречей не последовало ничего.

Однако есть несколько затемняющих эту картину штрихов. Когда "Нью-Йорк таймс" обратилась к сыну президента первый раз с просьбой прокомментировать оказавшуюся в ее руках информацию об этой встрече, Трамп-младший сказал, что они обсуждали с Весельницкой лишь судьбу запрета на усыновление российских сирот американцами.

Только днем позже он признал, что разговор также шел и о компромате на Клинтон. А в понедельник "Нью-Йорк таймс" вышла с еще одним разоблачением: один из организаторов встречи, бывший британский журналист Роб Голдстоун известил Трампа-младшего, что материалы, которые ему при встрече намеревалась передать Весельницкая, были собраны российскими властями. Если это действительно так, то, по мнению "Вашингтон пост", имела место, по крайней мере, "попытка сговора". Пороха критикам Дональда Трампа добавляет то, что ни Пол Манафорт, ни Джаред Кушнер не упомянули разговор с Весельницкой о дискредитирующих Клинтон материалах в процессе оформления им допуска к секретной информации, что потенциально является уголовно наказуемым деянием.

Впервые общественность получила явное свидетельство по крайней мере попытки получить информацию от иностранного агента

Сенатор-демократ Марк Уорнер, один из руководителей сенатского комитета по делам разведки, так определяет потенциальную значимость этой истории: "Впервые общественность получила явное свидетельство по крайней мере попытки получить информацию от иностранного агента, которая могла оказать влияние на кампанию Хиллари Клинтон… В том, что касается вопроса, является ли это откровенным сговором или потенциальным нарушением правил, ответить на него должен специальный прокурор Роберт Мюллер". Уорнер и другие законодатели призвали Трампа-младшего отчитаться о своей встрече перед сенаторами, на что тот ответил согласием.

Представитель Белого дом Сара Сандерс заявила, что в такой встрече сына президента нет ничего из ряда вон выходящего. Кандидаты в президенты, по ее словам, нередко прибегают к разным источникам, чтобы найти неприятные для оппонента сведения. Мало того, никто в окружении Трампа не придал значения этому разговору. Информация о нем не дошла до старшего Трампа. Сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд, член комитета по делам разведки, призвал не спешить с выводами. Сам факт этой встречи "не означает, что штаб Трампа сотрудничал" с представителями России, считает Лэнкфорд.

Мнения экспертов относительно последствий этих разоблачений расходятся. Кто-то видит серьезную опасность для администрации Трампа, если независимый прокурор придет к выводу, что окружение кандидата Трампа пыталось воспользоваться услугами агента иностранного государства для предвыборной борьбы с оппонентом. Другие говорят, что это рутинный в политической практике случай, раздутый прессой.

Юрист Дэвид Коппел, сотрудник института Independence в Колорадо, сообщил в интервью Радио Свобода, что все будет зависеть от результатов расследования:

Самое неприятное для Трампа произойдет, если выяснится, что члены его предвыборного штаба сотрудничали с правительством Путина

– Пока невозможно сказать, чем эта история закончится. Если не появится ничего нового об этой встрече, то эта история не представляет собой ничего серьезного. Но невозможно сейчас исключить, что у нее будет продолжение. И, конечно, самое неприятное для Трампа произойдет, если выяснится, что члены его предвыборного штаба сотрудничали с правительством Путина. Возможны и другие неприятные для администрации Трампа результаты. Например, его советник Джаред Кушнер или другие официальные лица будут уличены в том, что они предоставили неверную информацию ФБР во время получения допуска к секретам. В прошлом немало американских госслужащих были привлечены к ответственности не за совершение серьезных преступлений, а за дачу ложных показаний во время проверки их прошлого.

– Как вы относитесь к жалобам сторонников Трампа на то, что пресса и демократы ведут политическую кампанию против президента?

– Мне кажется, что Уотергейтское дело началось очень похоже. Тогда группа демократов начала наступление на президента Никсона, пытаясь найти хоть какой-то компромат на него. Многие республиканцы настаивали, что за уотергейтским взломом нет ничего серьезного. В конце концов оказалось, что за ним скрывалось нечто серьезное, и Никсон был вынужден уйти в отставку под угрозой импичмента, – говорит Коппел.

Профессор Джонатан Эйделман, политолог из университета Денвера, сомневается в том, что будет обнаружен некий сговор между окружением Трампа и Россией:

Из этих результатов невозможно сконструировать ничего серьезного при всем желании

– Для правых в этой истории нет ничего, кроме попыток левых подорвать президента Трампа. Для левых – это возможность отыграться на Дональде Трампе. Эта игра продолжается уже целый год. И результаты, о которых нам сегодня известно, не смогут стать основанием для судебного преследования, из них невозможно сконструировать ничего серьезного при всем желании.

– Но в то же время, от этой истории исходит, грубо говоря, неприятный запах, как вам скажут критики президента Трампа: официальные лица почему-то забывают о встречах с представителями России или предоставляют неверную информацию о них.

– Мне кажется, что запах свидетельствует о качестве окружения Трампа. Не будем забывать, что мы имеем дело с застройщиком, который в роли кандидата действовал в привычной для себя бизнес-манере. Он давал значительные полномочия своим детям, которые действовали, не понимая условий, в которых они оказались, – считает профессор Эйделман. – Это расследование может затянуться на годы хотя бы потому, что значительная часть американцев считает, что некий заговор мог наличествовать. Согласно последнему опросу, 47% респондентов говорят, что Дональд Трамп может быть подвергнут импичменту. Но необходимо понимать, что для такого развития ситуации требуется гораздо большее, чем разговоры членов предвыборного штаба Трампа.