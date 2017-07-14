В Хургаде при нападении погибли две украинки, еще четыре туриста ранены

В курортном городе Хургада в Египте две украинские туристки погибли, еще четверо иностранных туристов были ранены в результате нападения неизвестного, вооруженного ножом.

По данным СМИ, нападавший был сразу же задержан. По предварительным данным, он попал в отель, приплыв по морю с соседнего пляжа. Мотив его действий не установлен.

Украинское консульство – в ожидании официальной информации от властей – от комментариев отказалось.

В январе 2016 года в Хургаде были ранены три иностранных туриста, на которых напали предположительно боевики группировки "Исламское государство" (запрещена в России).



