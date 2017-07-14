Демократы призвали к независимому расследованию "российского досье"

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вновь призвала к независимому расследованию вмешательства России в выборы в США.

Выступая на пресс-конференции 14 июля, Пелоси заявила о необходимости дополнительной проверки спецслужбами советника президента Дональда Трампа и его зятя Джареда Кушнера - в связи с его участием во встрече сына президента с российским адвокатом в июне 2016 года.

Пелоси и другие конгрессмены-демократы заявили, что будут добиваться голосования в Конгрессе по вопросу о создании независимой комиссии по расследованию возможных российских связей президента.

Сейчас расследование "российского досье" ведут два комитета Конгресса и специальный советник Роберт Мюллер, назначенный министерством юстиции.



