Милашина собрала материалы о 50 жертвах внесудебной расправы в Чечне

Корреспондент "Новой газеты” Елена Милашина рассказала, что собраны материалы о более, чем 50-и жителях Чечни, убитых в январе за одну ночь - без приговора суда. Ранее она писала о 27 убитых.

Отвечая на вопросы в эфире радиостанции "Эхо Москвы", Милашина сообщила, что уже найдены родственники нескольких убитых, готовые обратиться в Следственный комитет с запросом о возбуждении уголовного дела.

10 июля редакция "Новой газеты" призвала президентский Совет по правам человека обратить внимание на внесудебный расстрел 27 человек в Чечне. В чем их подозревали, неизвестно. Источники издания утверждают, что при убийстве присутствовали высокопоставленные чеченские чиновники. В руководстве Чечни публикацию назвали "ложью".

По словам Милашиной, глава Чечни Рамзан Кадыров вызывает страх у жителей республики. Ситуацию с безнаказанностью чеченских властей журналистка назвала "правовым иммунитетом", которым Кремль наделил "кадыровскую Чечню".

С 1 апреля "Новая газета" стала публиковать материалы журналистского расследования о массовых преследованиях, избиениях, пытках и даже убийствах геев в Чечне. После этого редакции и автору статей Милашиной стали поступать угрозы от чеченских властей. Журналистка рассказала, что с конца апреля большую часть времени живёт за пределами России.

