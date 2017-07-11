Союз журналистов Чечни требует от "Новой газеты" доказательства казней

Союз журналистов Чечни потребовал от "Новой газеты" предоставить доказательства массового убийства задержанных, о котором 9 июля сообщило издание.

Авторы открытого письма, опубликованного во вторник на сайте "Грозный-информ", заявляют, что публикация была нацелена на "сенсационную громкость" и похожа на "политический заказ". Журналиста "Новой газеты" Елену Милашину они обвиняют в отсутствии реальных источников в правоохранительных органах, на которые она ссылается в тексте.

Сама Милашина в беседе с РБК предположила, что обращение связано с недовольством руководства Чечни публикацией.

Накануне редакция "Новой газеты" обратилась к главе Совета по правам человека при президенте России Михаилу Федотову с просьбой привлечь внимание правозащитников к расследованию предполагаемого убийства.

По данным "Новой газеты", в январе в Чечне без суда казнили как минимум 27 задержанных. В чем их подозревали, неизвестно. Источники издания в правоохранительных органах утверждают, что при убийстве присутствовали высокопоставленные чеченские чиновники. В руководстве Чечни публикацию назвали "ложью". Ранее "Новая газета" сообщала о преследовании и убийстве геев на территории республики.