WSJ: новые подробности встречи Весельницкой с Трампом-младшим

Адвокат Наталья Весельницкая намеревалась передать сыну президента США результаты своего расследования в отношении главы Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal (WSJ). Встреча адвоката с Дональдом Трампом-младшим состоялась летом 2016 года. О ней стало известно нескоколько дней назад, 10 июля.

В минувший вторник сын Трампа опубликовал в Твиттере сканы электронной переписки с британским продюсером Робертом Голдстоуном. В ней сообщалось, что адвокат из России может передать Трампу компромат на Хиллари Клинтон – тогдашнего соперника Трампа-старшего на президентских выборах.

Весельницкая располагала сведениями, относящимися к так называемому "делу Сергея Магнитского". Российский юрист раскрыл схему крупной коррупционной российской сделки, был осуждён к лишению свободы и умер в московском СИЗО в 2009 году. США, в ответ, на это приняли "Закон Магнитского" и ввели санкции против Москвы.

Компромат на Уильяма Браудера, коллеги Магнитского, российский адвокат Весельницкая, намеревалась передать Трампу, чтобы помочь ему в президентской кампании. Соперник Трампа - Хиллари Клинтон - поддерживала антироссийские санкции, и победа Трампа на выборах, как писала американская пресса, была желательной для российских чиновников, причастных к коррупции.