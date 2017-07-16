Гулливер и лилипуты

Посетители киевского бизнес-центра "Гулливер" не могли не заметить большого количества вооруженных людей, перемещающихся по зданию и охраняющих входы в некоторые офисы. Популярный офисный и торговый центр – лишь один из объектов, которые стали местами для масштабного обыска по делу бывшего министра налогов и сборов Украины Александра Клименко.

Беглому чиновнику – после победы Майдана в 2014 году Клименко вместе с другими ближайшими соратниками бывшего президента Виктора Януковича оказался в России – инкриминируют масштабное завладение государственным имуществом и создание преступной организации. Сумма, которую Клименко удалось похитить из государственного бюджета одной из самых бедных стран Европы, поражает воображение – 800 миллионов долларов за каких-то три года успешной "реформаторской" деятельности. Употребляя слово "реформаторской", я вовсе не шучу. Клименко и другие молодые чиновники, которые ориентировались на сына и вероятного наследника Виктора Януковича Александра, любили называть себя "младореформаторами". Эта самоуверенность вызывала бешенство у "старореформаторов" – премьер-министра Николая Азарова и других ветеранов Партии регионов – прежде всего потому, что ограничивала доступ самих создателей коррупционной системы к финансовым потокам. Но "младореформаторы" были жестче, наглее, мобильнее и не оставляли старикам никаких шансов – даром, что Азаров во всем ориентировался на Москву, окружив себя российскими советниками.

В эмиграции соратники Януковича тоже повели себя по-разному. Азаров и другие ветераны постсоветской политики по сей день верят, что Кремль привезет их в Киев в своем обозе как старательных маркитанок, – а потому создают бессмысленные "комитеты спасения Украины", выступают в телевизионных ток-шоу и пытаются прослыть большими российскими патриотами, чем сам Путин. Молодежь полагается на собственные силы и собственные деньги. После краха режима Януковича бизнес-империя Клименко никуда не исчезла, более того – средства этой империи были вложены в изощренную пропаганду, которая началась буквально на следующий день после победы Майдана.

В бедной демократической стране проще всего работать на дестабилизацию ситуации с помощью собственного медиахолдинга, постепенно приучая аудиторию к мысли, что "все было зря" и "эти не лучше предыдущих"

В бизнес-центре "Гулливер" обыски связаны с холдингом, владеющим радиостанцией "Вести" и газетой "Вести". Газета "Вести" буквально за считаные дни стала одним из самых доступных источников информации для сотен тысяч, если не для миллионов украинцев – еще и потому, что ее буквально вкладывали в руки пассажирам общественного транспорта и даже водителям на оживленных трассах. У бесплатной газеты были сотни распространителей, она в буквальном смысле не оставляла шансов платным конкурентам, не нуждаясь ни в подписчиках, ни в рекламодателях. Вопрос инвестора издания оставался за скобками, хотя с первого дня ее появления имя этого благодетеля было известно каждому.

Радио "Вести" работало на более "продвинутую" аудиторию – его создателям, способным московским менеджерам, поставили задачу создать в Украине некое подобие "Эха Москвы". "Вести" быстро заняли монопольное положение среди других разговорных станций. Радио постоянно теряло ведущих – вероятно, несмотря на заоблачную для Киева оплату услуг, у каждого из приглашенных "звезд", в том числе и московских, была своя "красная линия" соучастия в пропаганде, которую не каждый хотел переходить. И тем не менее, в "Вестях" всегда были персоны, остававшиеся авторитетами для той части аудитории, которая придерживалась украинских патриотических взглядов и не хотела верить, что ее позицией можно манипулировать.

Сейчас, когда позиции медиахолдинга Клименко в значительной степени подорваны, молва склонна приписывать ему интерес к другим СМИ, популярным у все той же патриотической аудитории. И даже если это не более чем слухи, следует признать, что сама тактика реванша была правильной: в бедной демократической стране проще всего работать на дестабилизацию ситуации с помощью собственного медиахолдинга, постепенно приучая аудиторию к мысли, что "все было зря" и "эти не лучше предыдущих". Именно этот посыл является главным и для медиа, которые ассоциируются с Клименко, и для многочисленных "оппозиционных" новостных телеканалов, и для интернет-портала "Страна.ua", задержание владельца которого стало одной из важных новостей последних недель и позволило некоторым международным журналистским организациям обвинить Киев в нарушении свободы слова. Между прочим, именно этот владелец, Игорь Гужва, был организатором победной поступи медиахолдинга Александра Клименко после Майдана. Совпадение? Не думаю.

Пока украинские власти принимали меры для ограничения российской пропаганды, которой украинцы не доверяли априори, у них под носом появился целый мир медиа, оформленных под украинские, нанимающих украинских журналистов и опальных московских "звезд", но являющихся, по сути, миром пропаганды реванша и возвращения в прошлое. Противостоять этому миру пока что удается только обысками и попытками договориться с его владельцами о некритическом отношении к тому или иному конкретному лицу во власти. Потому-то этот мир не сдается, а только крепчает – настоящий "Гулливер" в стране деморализованных лилипутов.

Виталий Портников – киевский журналист, автор и ведущий программы Радио Свобода "Дороги к свободе"

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции Радио Свобода