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Михаил Добкин арестован на два месяца, но может внести залог

Михаил Добкин

Печерский суд Киева на два месяца арестовал депутата Михаила Добкина, дав ему при этом возможность в течение пяти дней внести залог в размере около двух миллионов долларов.

Депутат заявил, что таких денег у него нет.

На заседании суда присутствовали его соратники по Оппозиционному блоку в Верховной Раде. Все они выразили готовность дать поручительство за него, а двое - внести залог.

13 июля парламент Украины лишил Добкина неприкосновенности по запросу генеральной прокуратуры. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и в причастности к мошенничеству с земельными участками в Харькове.

Во времена президентства Виктора Януковича Добкин был главой администрации Харьковской области, баллотировался на президентских выборах на Украине осенью 2014 года.

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