Не спрятаться в бункере

Американские законодатели начали принимать решения о том, что Соединенным Штатам пора выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (договора РСМД). Этот документ подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом почти аккурат 30 лет тому назад, в ноябре 1987 года, и запрещает для США и СССР (а также для принявшей на себя все советские обязательства России) баллистические и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 километров как класс, а заодно – так уж вышло! – и конкретно советскую ракету "Ока". Вместо "Оки" есть уже значительно более совершенный "Искандер", так что тут России даже и жалеть не о чем. Никаких окончательных решений о выходе из договора в Вашингтоне пока не принято, но в Москве почему-то поднялась вполне себе истерическая волна в стиле "намерение США выйти из договора – это стратегическая провокация". А с чего бы это вдруг?

Вообще-то выйти из договора о ликвидации ракет последние 17 лет постоянно грозились как раз из Кремля. В 2000 году об этом заявил Владимир Путин, в ответ на объявленное Джорджем Бушем решение покинуть к 2002 году договор об ограничении систем противоракетной обороны. Потом были заявления тогдашнего министра обороны Сергея Иванова и начальника Генерального штаба Юрия Балуевского: первый называл договор "реликтом холодной войны", от которого необходимо избавляться, а второй угрожал, что Россия начнет пересмотр вообще всей договорно-правовой системы ядерного сдерживания (в ответ на планы США развернуть в Европе третий позиционный район ПРО). В 2013 году про возможный выход России из РСМД вновь напомнил Путин. Заявления разных сенаторов и депутатов Государственной думы на эту тему просто невозможно подсчитать. Так что американцы просто согласились с московской логикой, попросту приняли российский образ мышления, к чему опять же непрерывно их призывают наши говорящие головы – и вот начали действовать в соответствии с тем видением договора ("реликт холодной войны, надо от него избавляться"), которое Кремль настойчиво пестует уже почти два десятилетия. Мы их все-таки переиграли, заставили принять нашу точку зрения. Почему же тогда нет радости?

Да потому, что мудрые российские "политики" аккурат с 2000 года переквалифицировались в шантажистов, пытающихся достигать внешнеполитических целей России не дипломатией, а шантажом, который они по недоразумению считают дипломатией. А Запад, известное дело, ценит предсказуемость, выполнение договоров и прочую ерунду. Эта вот особенность западных предпочтений показались кремлевским мудрецам хорошей лужайкой для шантажа – и российские "политики" наперегонки бросились шантажировать Запад в целом и США в частности угрозами выйти то из того, то из другого договора. Договор РСМД один из них, потому что он хорошо увязывается с необходимостью убить натовско-американские усилия по созданию европейской, а затем и азиатской региональной системы ПРО.

Кто мешал сперва продумать возможные последствия своих шагов и только потом начинать реализовывать те истероидные планы, которые по ошибке считаешь дипломатией высшей пробы?

Ну вот так получилось, что перенос на берег корабельных пусковых установок Mk41 для противоракет "Стандарт-3" не разрешен договором РСМД, потому что эти же самые установки использовались уже для того, чтобы запускать крылатые ракеты с дальностью 2500 километров (то есть делать как раз то самое, что запрещено этим договором). А так как главный российский интерес – запретить европейско-азиатскую ПРО, то вот Москва и пытается это сделать через запрет тех пусковых установок, в которых должны находиться ПРО-шные перехватчики "Стандарт-3". Ну вот, значит, и шантажировали: если не остановите свою ПРО (с пусковыми установками Mk41), то мы из РСМД выйдем!

Пущей убедительности ради, чтобы подтвердить серьезность угрозы, российские военные организовали испытания собственной крылатой ракеты, нарушающей договор (эту ракету еще называют "толстый "Калибр"), даже испытали ее несколько раз, а потом, когда своего не добились, устроили, насколько можно судить, развертывание пары дивизионов таких ракет. Видно, замысел был такой: американцы устрашатся выхода России из РСМД, да и свернут Mk41-е ракеты в Румынии и Польше, прикроют свою ПРО-шную лавочку. И тут такой облом: вместо этого американцы задумались о выходе из договора, коли уж другая сторона изо всех сил демонстрирует, что ей этот договор не нужен и для нее даже вреден. Ну так мы вам поможем с вашей проблемой, наверняка подумали в Конгрессе, да и закрепили свою задумку принятым Сенатом законопроектом.

Радости такой ход событий не добавил никакой. Потому что шантаж шантажом (про госдумовскую пропаганду я вообще молчу), а лишаться наложенных на американцев ракетным договором ограничений для России – себе дороже. Заявления и действия Путина и Медведева однозначно показывают, что они на все сто процентов разделяют логику Юрия Андропова, рассматривавшего американские ракеты средней дальности в Европе как способ обезглавить, разоружить и разорить Советский Союз. В самом деле, на баллистических ракетах "Першинг-2" одно время планировалось установить так называемую проникающую боеголовку W86 – здоровенный кол, который был способен проникнуть вглубь земли на 4-6 метров и только там уже подорвать содержащийся внутри него ядерный заряд. А законы природы таковы, что в случае взрыва под землей ударная волна будет бежать равномерно только до тех пор, пока не встретит более плотное, чем земля, препятствие – например, бетонную стенку кремлевского бункера. И уж на этом препятствии ударная волна сфокусируется – вместо того, чтобы продолжать ослабевать, сферически расширяясь от места подрыва внутри земли, энергия взрыва как бы схлопывается на твердом включении (бункере в нашем случае), так что поражающий эффект для бункера от заглубленного взрыва на порядок превосходит эффект от взрыва на поверхности. Спрятаться в кремлевских бункерах не получилось бы, российские силы были бы при благоприятном для НАТО исходе обезглавлены...

Развернутые в ФРГ "Першинги-2" были способны долететь до целей в Подмосковье за 6–9 минут (если бы у заточенных на поражение танковых армий в Белоруссии и на Украине "Першингов" такие цели существовали бы). Этот интервал был короче не только времени, необходимого для эвакуации руководства СССР, но даже времени, которое было необходимо руководству для принятия решения о возможной ответной реакции. Советские локаторы предупреждения о ракетном нападении к тому же не просматривали зоны запуска "Першингов" (смотрели значительно дальше и неспособны были с нужной точностью сопровождать запуски из "ближней зоны" в ФРГ), поэтому пришлось срочно наращивать мощность излучения расположенного в Чехове локатора "Дунай-3У". Усилия по наращиванию мощности дали свои результаты – локатор стал светить на Германию, но из-за нерасчетно высокой подаваемой на него мощности вскоре и сгорел. Без чеховского "Дуная" в Кремле бы даже не узнали об атаке до взрывов где-нибудь на существовавшем еще недавно неприметном пустыре перед МГУ или у того же Чехова-5, если бы американцы решили поставить на "Першинги" боеголовки W86 да запустить их по бункерам кремлевских старцев. В общем, шансы на успешный американский обезглавливающий удар просматривались из Кремля как предельно высокие.

Американцы произвели опытные образцы W86, но так и не ввели их в строй, поменяв в конструкции "Першингов" экзотические проникающие боеголовки на более "обыкновенные", W85, переделанные из авиационных ядерных бомб В61. Скорректированный проект "Першингов" предназначался для удара (в случае советского наступления к Ла-Маншу) по вторым эшелонам войск Организации варшавского договора, которые должны были входить в бреши в натовской обороне, пробитые авангардом. Но в Кремле информации о снизившемся уровне опасности, верить, судя по всему, отказались – и продолжали строить свои планы исходя из предположения об американском замысле обезглавливающего удара. Так что любая цена (включая неудачно подвернувшуюся "Оку") не казалась кремлевским политикам в ту пору чрезмерно высокой для того, чтобы ликвидировать угрозу уничтожения руководства страны в его бункерах. В итоге в 1987 году был подписан договор РСМД.

Вернемся в наше время. Если ракеты "Першинг" вдруг начнут появляться в Европе, то развернуты они могут быть уже не в ФРГ, а где-нибудь в восточных районах Эстонии, это минуты полторы-две полета до Москвы. Кремлевские заигрывания с идеей порушить режим договора РСМД поэтому напоминают действия жильца стеклянного дома, прохаживающегося под окнами соседа в каменном доме и выразительно поигрывающего булыжником, чтобы стекла соседские бить. Если сегодня американцы будут освобождены (русскими молитвами!) от ограничений по РСМД, то при желании они уже завтра способны создать такие проблемы "коллективному Путину", что затруднения Андропова и Горбачева покажутся детской сказкой. И это все в Кремле, надо полагать, понимают.

Но заигрались с шантажом. Во второй половин 1980-х у СССР было чем торговаться с американцами: на вооружении стояли "Пионеры" (СС-20) и более старые ракеты (Р-12 и Р-14, известные как СС-4 и СС-5). А сейчас Кремлю и сдать-то американцам, если что, нечего – ну не потянет российская промышленность производство тех самых "толстых "Калибров", которые будут специально рождаться лишь для того, чтобы погибнуть под ножом ради устранения угрозы каких-нибудь "Першингов-3". Военный бюджет не потянет выбрасывания миллиардов на систему, единственным предназначением которой будет оказаться ликвидированной в размен за американские ракеты. Россия надорвется.

Вот так незадачливые шантажисты создают проблемы прежде всего себе самим и своему населению, вечно готовому затягивать пояса. Спрашивается: кто мешал сперва продумать возможные последствия своих шагов, и только потом начинать реализовывать те истероидные планы, которые по ошибке считаешь дипломатией высшей пробы?

Игорь Сутягин – лондонский военно-политический эксперт

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