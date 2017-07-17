В Нидерландах откроется монумент памяти жертв катастрофы "Боинга"

Сегодня - третья годовщина катастрофы самолета "Боинг-777" компании Malaysia Airlines над Донецкой областью Украины.

Самолет, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами, 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на его борту, погибли. Согласно обнародованному в октябре прошлого года докладу Совета безопасности Нидерландов, лайнер был сбит ракетой "Бук" российского производства с территории, контролируемой сепаратистами в Донбассе.

В обобщающем докладе к 3-летию катастрофы эксперты международного расследовательского центра Bellingcat назвали "Бук" номер 332 вооруженных сил России именно той установкой, из которой с больой правдоподобностью был сбит "Боинг" рейса MH17.

Как пишет российский Forbes, накануне стали известны новые подробности, связанные с трагедией - за несколько часов до нее Россия ввела ограничения для полетов гражданской авиации в сопредельном с Украиной российском воздушном пространстве вплоть до высоты 16 150 метров.

Недавно было принято решение судить подозреваемых в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства. Об этом в начале июля договорились Нидерланды, Бельгия, Австралия, Малайзия и Украина. Представители этих стран входят в Международную следственную группу (Joint Investigation Team, JIT), выясняющую причины катастрофы.

Российские власти отвергают как выводы, содержащиеся в предварительных отчетах следователей, так и данные независимых расследований.

17 июля король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима откроют рядом с амстердамским аэропортом Схипхол монумент памяти жертв трагедии рейса MH17.