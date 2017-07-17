Опрос социологов: 62% россиян считают мат недопустимым

Почти две трети россиян считают, что употреблять в речи нецензурные выражения недопустимо ни при каких обстоятельствах. А каждый четвертый утверждает, что никогда не использует ненормативную лексику. Таковы данные опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" в начале июля, сообщает "Интерфакс".

Между тем 73 процента россиян, согласно исследованию социологов, употребляют нецензурные выражения. Однако большинство заявили, что делают это только под влиянием сильных эмоций.

Ответы на вопрос о допустимости использования ненормативной лексики в художественных произведениях (книгах, фильмах, спектаклях, песнях) распределились следующим образом: 37 процентов считают, что иногда это допустимо, а 60 процентов с ними не согласны. По данным опроса, 77 процентов россиян также одобряют введение штрафов за нецензурные выражения в средствах массовой информации.

22 июня комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил и рекомендовал принять в первом чтении законопроект, распространяющий санкции за мелкое хулиганство, в том числе и на нецензурную брань, не только в общественных местах, но и в квартирах.

28 процентов респондентов поддержали эту инициативу. Не одобрили эту идею почти две трети опрошенных, поскольку, по их мнению, "вмешательство в личную жизнь недопустимо".