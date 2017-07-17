Супруга принца Чарльза - Камилла отмечает юбилей

Супруга наследника британского престола принца Чарльза - Камилла отмечает 70-летие в добром здравии, несмотря на небольшие жалобы на боли в ногах после длительного исполнения королевских обязанностей. Юбилей герцогини Корнуоллской был отмечен в понедельник выпуском официального портрета Чарльза и Камиллы.

Камилла, как отмечает Ассошиэйтед пресс, заслужила доверие общественности после "тернистого начала своей общественной жизни, вызванного ее отношениями с Чарльзом во время несчастливого брака с покойной принцессой Дианой". Камилла участвовала в деятельности многих благотворительных организациях и объявлена первым королевским покровителем The Silver Line Helpline, организации, которая помогает пожилым людям.

В интервью газете Daily Mail она сказала, что часто чувствует себя подростком, но понимает, что становится старше, потому что "ноги у неё находятся в состоянии агонии после долгого дня".