85 человек на квадратный километр. Оценки потерь России в войне

Четвертый год войны против Украины Россия провела в почти непрерывном наступлении, однако по-прежнему находится вдалеке от объявленных целей вторжения.

За весь 2025 год Россия, вытеснив украинские силы из Курской области и продвигаясь на территории Украины, суммарно захватила, по разным оценкам, от 4727 до 5565 квадратных километров: это больше, чем в прошлом году. Мы, как и год назад, попытались понять, ценой каких потерь российская армия достигла этого продвижения.

Оценки потерь России в 2025 году

Россия не сообщает о потерях с 2022 года, поэтому в расчетах приходится опираться на разрозненные экспертные оценки, заявления западных политиков и данные генерального штаба украинских сил.

Верхняя оценка российских потерь – данные генштаба ВСУ, согласно которым Россия с 1 января по 24 декабря 2025 года потеряла 409 с половиной тысяч человек. (Для сравнения, его же данные за 2024 год – почти 430 тысяч). Эти данные включают в себя абсолютно все потери: не только погибших, но и пропавших без вести, раненых, и санитарные потери, то есть речь идет не только о безвозвратных потерях.

На данных ВСУ основывается ежемесячная статистика министерства обороны Великобритании, согласно которой Россия в 2025 году, как и в 2024-м, вероятно, потеряла более 400 тысяч убитыми и ранеными.

Были и отдельные оценки западных политиков и экспертных групп.

В июле госсекретарь США Марко Рубио заявил, что с начала года погибли 100 000 российских военнослужащих.

российских военнослужащих. О еще более высоких потерях России заявил 1 августа президент США Дональд Трамп: почти 20 тысяч погибших российских солдат за месяц, с начала года Россия потеряла в Украине 112 500 военнослужащих.

Данные о потерях к середине года 100 тысяч солдат только убитыми как минимум не противоречат оценке в 400 тысяч общих российских потерь за 2025-й, учитывая предполагаемое соотношение убитых и раненых 1 к 3, о котором говорил, например, в сентябре тогдашний глава британской разведслужбы MI6 Ричард Мур: Россия потеряла в войне более миллиона человек, четверть убитыми, "поскольку плохо подготовленных солдат из беднейших регионов страны отправляют в мясорубку".

Есть меньшие оценки. По подсчетам группы Frontelligence Insight Россия в первую половину года теряла убитыми ежемесячно 10,5 тысяч человек, то есть 63 - 73,5 тысячи ко времени заявлений Рубио и Трампа.

ежемесячно 10,5 тысяч человек, то есть ко времени заявлений Рубио и Трампа. Украинский проект "Хочу жить" опубликовал данные из якобы внутренних документов российского командования, согласно которым за первые 8 месяцев ВС РФ потеряли убитыми 86 744 человек. Аналитики группы Conflict Intelligence Team считают, впрочем, эти данные сфальсифицированными.

Оценки потерь за все время войны

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в декабре заявил, что потери России с начала войны превысили 1,1 миллиона человек, в 2025 году она теряла в среднем 1200 военнослужащих в день убитыми или ранеными. Это сопоставимо с данными генштаба ВСУ.

Минимальную оценку потерь за все время войны дает поименный список убитых российских военных, которые ведут Би-би-си и Медиазона вместе с группой волонтеров. К 19 декабря в нем был 156 161 человек. Исследователи подчеркивают, что эти данные значительно запаздывают и в реальности могут оказаться выше. "Медиазона" предполагает, что 2025 год стал самым кровопролитным для российской армии.

В августе издание совместно с “Медузой”, основываясь на данных реестра наследственных дел, оценили общее число погибших российских военных за время войны примерно в 219 тысяч.

Оценки продвижения России

Оценить точно размеры захваченной Россией в этом году территории не очень просто: методики оценок аналитических центров разнятся, что объясняется изменением тактики ведения войны и расширением "серых зон" на линии фронта, то есть районов, где ни у одной из сторон нет контроля. Как объяснял Радио Свобода военный аналитик Майкл Кофман, сегодня намного сложнее понять, под чьим контролем находится конкретная территория, поскольку точной оборонительной линии попросту нет, это отдельные позиции, а Россия активно использует тактику инфильтрации, когда малые пехотные группы просачиваются сквозь пористую линию обороны и оказываются в тылу украинских сил – и тогда говорить о полном контроле кого-либо над территорией невозможно.

Отсюда вытекает разница оценок: украинский аналитический портал DeepState ведет свою карту довольно консервативно, оставляя большие куски фронта в "серой зоне". Помимо этого, на работу украинского проекта влияют и политические аспекты, нежелание ухудшать положение военнослужащих ВСУ раскрытием их позиций. В сентябре создатели проекта прямо говорили о том, что сомневались, выкладывать ли информацию о российском прорыве в районе Доброполья, чтобы не ухудшать украинские переговорные позиции.

Пророссийский телеграм-канал "Сливочный каприз", напротив, "отдает" российской армии любые участки фронта, где были замечены российские военнослужащие – живые или мертвые, хотя в реальности эта территория может ими не контролироваться.

Поэтому в качестве данных для подсчета, как "золотую середину", мы выбрали оценки финского OSINT-проекта Black Bird Group.

По данным Black Bird, за 2025 год российской армии удалось продвинуться на 4837 квадратных километров, что на 593 квадратных километра больше, чем в 2024 году, с учетом боевых действий на территории Курской области, где российские войска несколько месяцев с тяжелыми боями вытесняли украинские силы.

Оценки потерь на квадратный километр

По данным генштаба украинских сил, в 2024 году Россия в среднем ежедневно теряла 1176 человек и продвигалась на 11,6 квадратных километров, то есть потери на каждом квадратном километре составляли около 100 человек.

В неполном 2025 году (с 1 января по 24 декабря) Россия каждый день в среднем теряла 1144 военнослужащих, а захватывала (включая операцию в Курской области) 13,3 квадратных километров. Потери на каждом квадратном километре, таким образом, составили примерно 85 человек.

В 2025-м темпы продвижения российской армии возросли в 1,14 раз по сравнению с прошлым годом, а потери остались примерно на том же уровне.

Еще одной особенностью этого года в сравнении с 2024-м стало отсутствие четкой корреляции между ускорением продвижения российской армии и ростом потерь: в прошлом году эти два показателя были тесно связаны, и если российская армия начинала продвигаться быстрее, вместе с этим росли и ее потери.

С января по апрель 2025 года ситуация была похожей: потери в определенной степени зависели от темпов продвижения, в основном в Курской области, но с мая по август, несмотря на высокие темпы продвижения российской армии, потери, наоборот, падали.

Начиная с сентября, впрочем, потери российской армии вновь начали расти пропорционально темпам продвижения. Исключением можно назвать декабрь, когда средние ежедневные потери продолжали расти, а темпы продвижения, согласно данным Black Bird, снизились. Это, однако, может объясняться тем, что данные за декабрь неполные, и к концу месяца ситуация может измениться.

Рост потерь совпал с возвращением российской армии к тактике механизированных штурмов, когда на относительно небольшом участке фронта можно наблюдать скопления техники, и, как следствие, живой силы, обнаружить и уничтожить которые проще, чем малые "инфильтрационные" группы.

На росте потерь могли сказаться и городские бои, которые в последние месяцы велись на разных участках фронта, например, в Покровске и Купянске.

ВСУ уже не обладают таким количеством живой силы, чтобы изнурять ВС РФ длительными боями в городской застройке с мизерным продвижением. Более того, в условиях нехватки пехоты город оборонять трудно: укрепленные позиции могут оказаться бесполезными, если в них нет достаточного количества пехоты. К тому же городская застройка не позволяет украинским операторам дронов, то есть главной ударной силе ВСУ, работать так же эффективно, как по открытой местности, из-за обилия бетонных конструкций и прочих укрытий.

С другой стороны, российским войскам все равно приходится направлять значительные силы для продвижения в городах: Покровск пока все еще не взят полностью, а в районе Купянска ВСУ и вовсе удалось провести успешную контратаку и значительно улучшить свое положение.

Картина войны. Анализ

Американский военный аналитик Роб Ли среди возможных причин ускорения российского продвижения в 2025 году выделяет нехватку личного состава у ВСУ и изменение тактики российской армии.

Весной 2025 года Россия начала активно применять тактику "просачивания", когда российские военнослужащие по одному-по двое пробираются сквозь "пористую" линию обороны ВСУ, поскольку сплошной линии фронта попросту нет.

Это, в свою очередь, вызвано нехваткой личного состава у ВСУ и ростом применения беспилотников: именно они являются основным источником потерь с обеих сторон.

Логика российского командования, по словам Ли, может заключаться в том, что крупные группы пехоты в случае обнаружения беспилотниками могут быть быстро и полностью уничтожены артиллерией, а отправленные по отдельности солдаты могут постепенно "нагружать" украинскую оборону. И российские военные пытаются не штурмовать "в лоб", а обходить украинские позиции, учитывая, что у Украины на передовой не так много пехоты.

"Вместо лобовых атак они пытаются продвинуться за условную линию фронта, сгруппироваться в тылу, и либо перерезать логистику передовых подразделений, либо продолжать движение вглубь, нарушая работу украинских подразделений БПЛА или другого тылового персонала", – говорит Ли.

Он также отмечает количественный и качественный рост применения БПЛА со стороны России, упоминает получившее в этом году известность подразделение "Рубикон", масштабирование беспилотных команд до полков и бригад. России удалось значительно сократить отставание от ВСУ в беспилотных технологиях, в результате украинским операторам беспилотников стало сложнее работать, на них активно "охотятся" российские операторы дронов, нарастившие дальность своих ударов.

Главным фактором, позволившим России продвигаться быстрее, стала нехватка живой силы в ВСУ, говорит Ли: "Украинские подразделения, удерживающие фронт, перегружены. Российские же подразделения могут восстанавливаться и пополняться сравнительно быстро, особенно на ключевых участках фронта".

Компенсация потерь. Что дальше

В целом потери России в 2025 году остались на том же уровне, что и в предыдущем, и ключевым моментом является не снижение российских потерь, а рост темпов российского продвижения. Потери российской армии высоки и сопоставимы с темпами набора контрактников.

Экономист Янис Клуге, отслеживающий военные расходы России, дает оценку примерно в 30 тысяч новых контрактов в месяц.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов утверждает, что Россия набрала в этом году немногим больше 400 тысяч новых контрактников.

Роб Ли отмечает, что план России по набору контрактников в 2026 году сопоставим с планом на 2025-й – около 409 тысяч человек.

"Россия в этом году продемонстрировала способность продолжать набор большого количества личного состава, достаточного для компенсации потерь. Главный вопрос на следующий год: сможет ли Россия набирать количество солдат, необходимое, чтобы поддерживать подобный характер операций? Не меньшим вопросом является и то, сможет ли Украина исправить ситуацию с живой силой, потому что многие подразделения сейчас серьезно недоукомплектованы".

Прогнозировать ход войны в условиях изменяющейся картины боев невозможно, но для сравнения: Россия ставит официальной целью захватить (или выговорить в мирном соглашении) всю Донецкую область, но под контролем Украины остаются примерно 5 тысяч квадратных километров в северной части региона, включая череду "крепостей" – городов размером больше Покровска: это Константиновка, Краматорск и Славянск. 5 тысяч кв.км – это примерно столько же, сколько Россия смогла захватить в 2025 году на всей линии фронта, потеряв свыше 400 тысяч человек.