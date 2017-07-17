ФСИН требует продлить Навальному испытательный срок

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) потребовала на год продлить испытательный срок оппозиционеру Алексею Навальному в связи с его участием в антикоррупционной акции в Москве 12 июня. Об этом сообщает РИА "Новости". О продлении срока по какому именно уголовному делу идет речь, агентство не уточнило.

Навальный приговорен к пяти годам условного лишения свободы по делу "Кировлеса" и еще к трем с половиной по делу "Ив Роше". 29 июня ФСИН предупредила оппозиционера о возможной замене условного срока на реальный – из-за акции 12 июня. ФСИН уже дважды обращалась в суд с требованием отправить Навального в колонию, однако оба раза суд отклонял просьбы ведомства.