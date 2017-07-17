Малышка на 5 миллионов

История судьи Елены Хахалевой, с размахом выдавшей замуж дочь, обрастает новыми подробностями. В женихе ее дочери на опубликованных в интернете фото узнали следователя Вадима Бадалова, которого не раз обвиняли в фабрикации уголовных дел против местных бизнесменов. Также выяснилось, что диплом судьи о юридическом образовании может быть подделкой. По данным СМИ, свадьба дочери председателя административной коллегии Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой стоила 2 миллиона долларов. Сама она говорит, что потратила на нее "максимум 5 миллионов рублей".

О свадьбе дочери Хахалевой рассказал в "Инстаграме" краснодарский адвокат Сергей Жорин. По его сведениям, гостей праздничного мероприятия развлекали Николай Басков, Валерий Меладзе и Вера Брежнева, а также Иосиф Кобзон. Слова Жорина подтвердил телеведущий Андрей Караулов, уточнив, что артисты получили гонорар в размере около 400 тысяч евро каждый. Среди подарков молодоженам якобы оказался автомобиль Bentley.

Издание "Кубанские новости" напечатало заметку о свадьбе дочери судьи, уточнив, что годовой доход Хахалевой - 2,6 миллионов рублей. Позднее статью удалили. Сама Хахалева в интервью Российской газете назвала публикации о свадьбе дочери "давлением на судью".

Журналисты хотели расспросить о свадьбе народного артиста СССР, депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Но он назвал эти попытки "хамством" и "вмешательством в семью". По его словам, он не понимает того ажиотажа, который создают "дурные журналисты", пытающиеся найти "дерьмо всякое и гадости".

По данным СМИ, в 2016 году судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева задекларировала 2,6 миллион рублей дохода. Об этом свидетельствует декларация, опубликованная на официальном сайте суде. В декларации указаны два земельных участка площадью 3 и 8 соток, а также жилой дом площадью 66 квадратных метров. В документе нет сведений о каком-либо имуществе супруга или несовершеннолетних детей.

В базе "Росправосудия" одной из главных категорий дел Хахалевой указаны споры о праве собственности на землю. В списке слушаний регулярно встречаются дела о признании права собственности, признании правых актов незаконными, а также жалобы на действия или бездействие органов власти

В интервью "Российской газете" Елена Хахалева заявила, что свадьбу дочери оплатил ее бывший муж-бизнесмен. А шум вокруг события назвала "неприкрытым давлением на судью"."В декларации нет сведений о супруге, потому что мы в разводе, и я не обязана указывать его. Но он продолжает оставаться отцом моего ребенка. Бывший супруг полностью занимался организацией свадьбы нашей дочери. Он достаточно крупный предприниматель и в состоянии оплатить свадьбу своей дочери. Хотя названная сумма в 2 млн долларов - полный бред, что называется, цифра, взятая с потолка. Bentley никто не дарил, а звезды присутствовали на торжестве в качестве гостей", - заявила Хахалева, уточнив, что Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева и Иосиф Кобзов - друзья отца ее дочери.

После публикаций о роскошной кубанской свадьбе появилась информация о том, что диплом судьи Елены Хахалевой о юридическом образовании может быть поддельным.

Профессор Кубанского государственного университета Михаил Савва, покинувший Россию после многолетнего уголовного преследования по сфабрикованному обвинению в мошенничестве, считает, что история с пышной свадьбой вряд ли отразится на дальнейшей карьере Хахалевой А вот если удастся доказать, что ее диплом – подделка, у судьи могут быть неприятности:

Человек работал судьей, имея диплом биолога

– Выяснилось, что у нее два диплома о юридическом образовании, один из которых выдан Тбилисским госуниверситетом и, скорее всего, является поддельным. Дело в том, что судья Хахалева устраивалась на работу по диплому юридического факультета Тбилисского госуниверситета, а потом, в 2000 году, она еще закончила юридический факультет в Краснодаре. Зачем - выяснилось сейчас, когда была обнародована справка, выданная Тбилисским госуниверситетом, что такая студентка у них на юрфаке не обучалась. То есть человек работал судьей, имея образование, полученное на биологическом факультете. На самом деле, это довольно типично, и многие судьи, которые начинали в 90-е годы, покупали дипломы или как-то их подделывали. То есть у них появлялась возможность купить должность, а юридического образования не было, поэтому они поступали вот так. Если бы была проведена масштабная проверка судебного корпуса, я думаю, процентов 10 наших российских судей лишились бы своих должностей из-за того, что у них нет юридического образования, - считает профессор Михаил Савва.

По его мнению, подложный диплом Хахалевой, по которому она заняла должность судьи - повод для уголовного дела. Вынос истории в публичное пространство может свидетельствовать о подковерной борьбе в кубанской верхушке. Если враги Хахалевой окажутся влиятельными, она лишится своей должности, но никакого отношения к закону это иметь не будет.

После того, как в интернете начали выкладывать фотографии со свадьбы дочери судьи Елены Хахалевой, быстро выяснилось, что и жених – не последний человек на Кубани. Адвокат Анна Ставицкая написала, что это следователь Вадим Бадалов, который известен фальсификацией уголовных дел против кубанских бизнесменов:

– Раньше он работал в Следственном комитете Краснодарского края и являлся следователем по уголовному делу, в котором я являлась адвокатом, – говорит Ставицкая. – Это уголовное дело в отношении крупного бизнесмена в Краснодарском крае Сергея Зеринова. Дело возбудили по факту создания банды и совершения по его заказу нескольких убийств. Однако все собранные доказательства, а начинал дело как раз следователь Бадалов, были созданы искусственно, а в некоторых моментах можно говорить и о их фальсификации. Все дело строится на показаниях двух людей, которые пошли на сделку со следствием. Нами было доподлинно установлено, что когда эти люди якобы давали признательные показания в ФСБ и в Следственном комитете, их, на самом деле, даже не вывозили из следственного изолятора, – рассказала Анна Ставицкая.

По ее словам, ничего плохого в том, что "любящие сердца молодых соединились", нет. Проблема в том, что у сотрудника Следственного комитета и судьи просто не может быть средств на такую роскошную свадьбу с участием приглашенных звезд. Версия же самой Елены Хахалевой о том, что свадьбу оплатил ее бывший муж, по мнению Анны Ставицкой, не выдерживает никакой критики:

– Мы с вами знаем, что у каждого чиновника всегда находится огромное количество объяснений, откуда у них средства. И никто, я думаю, не сомневался, что ответ незамедлительно найдется. И очень здорово, что у судьи есть такой бывший супруг, который оплачивает такие суперсвадьбы. Но мы, обычные граждане Российской Федерации, прекрасно знаем, как работает российская правоохранительная и чиновничья системы. Правду говорит судья или нет - мы точно не знаем. Но самое ужасное, что им никто никогда не верит. Мы наблюдаем за следователями и чиновниками и догадываемся, откуда у них такие огромные средства, - говорит Анна Ставицкая.

Уехавший из России из-за давления властей и угроз журналист Евгений Титов долгое время работал на Кубани и писал о коррупции и преступлениях местных чиновников. С судьей Еленой Хахалевой он никогда не сталкивался, но, по его словам, краснодарские чиновники всегда были склонны к демонстрации своей роскошной жизни, не боясь последствий:

Кубанской элите в плане роскоши позволено больше, чем чиновникам из других регионов

– Краснодарский край, вообще юг России - это особое место. Здесь находится собственность не только региональной, но и федеральной элиты, - говорит Титов. Это дачи, дворцы, порты, нефтяные терминалы, виноградники. Так называемая дача Путина – это дворец, расположенный в Геленджике. И кубанская элита всегда выступала хранителями этой собственности. То есть пока хозяин в Москве, они тут стерегут его добро. И поэтому кубанской элите в плане роскоши было позволено немного больше, чем остальным регионам, и это отчасти роднит их с Чечней, например. Один из ярких примеров - это история с бандой Цапков. Мы все помним, что в станице Кущевской произошло страшное убийство 12 человек. В этот период, когда вызревала эта банда Цапков, когда произошло преступление, прокурором Краснодарского края был Леонид Коржинек. Думаете, его сняли? Нет, он уехал в Москву на повышение и стал заместителем генпрокурора РФ. Вот вам яркий показатель того, что такое кубанская элита, - рассказывает Евгений Титов.

На скандал со свадьбой обратил внимание даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Насчет свадьбы, безусловно, мы, как и все, по сообщениям СМИ, по обсуждению в интернете следим за разными новостями, в том числе обратили внимание и на эти новости", - сказал он в понедельник журналистам. Однако, по словам Пескова, "реагировать на подобные проявления" "не является прерогативой Кремля". "Есть другие ведомства, которые могут гораздо более пристально наблюдать за такими проявлениями", - цитирует слова Пескова "Интерфакс".