Президент Польши одобрил поправки о сносе памятников советской эпохи

Президент Польши Анджей Дуда одобрил в понедельник поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Этот закон предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе Красной армии. Об этом сообщается на сайте польского президента.

Сейм Польши принял поправки в закон 22 июня.

В обновленном законе говорится, что памятники "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". К ним не относятся памятники, расположенные на кладбищах или на территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение, или же демонстрируемые в научных целях, в качестве произведения искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры.

Не относящиеся к этим категориям сооружения польские законодатели предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу. На территории Польши, по разным оценкам, находится 469 таких объектов, из них 250 посвящены Красной армии.