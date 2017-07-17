Памфилову обвинили в давлении на избирком Свердловской области

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова оказывает давление на избирательную комиссию Свердловской области с целью снятия с губернаторских выборов кандидата от партии "Яблоко" Евгения Ройзмана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

23 июня избирком Свердловской области зарегистрировал мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в качестве кандидата в губернаторы. После этого Ройзман приступил к сбору подписей для преодоления так называемого "муниципального фильтра".

12 июля в ЦИК сообщили, что "Яблоко" не имело права выдвигать Ройзмана кандидатом. Памфилова заявила, что действия партии вызывают у нее "недоумение".

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября.

