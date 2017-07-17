Приговор националисту Дмитрию Дёмушкину вступил в силу

Мосгорсуд признал законным приговор националисту Дмитрию Дёмушкину, осужденному в возбуждении ненависти и вражды по признаку расы.

В конце апреля суд приговорил Дёмушкина к двум с половиной годам колонии общего режима. Он обвинялся в публикации в соцсетях фотографий с "Русского марша", на которых якобы запечатлены экстремистские лозунги. Сам Дёмушкин вину не признал.

В январе 2016 года Дмитрий Дёмушкин был внесен в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. На него было заведено несколько уголовных дел.

