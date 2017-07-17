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Глава ЦИК Памфилова ответила на обвинение партии "Яблоко"

Глава ЦИК Элла Памфилова

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что процедура регистрации мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области была нарушена.

Так глава ЦИК прокомментировала опубликованное ранее в понедельник заявление партии "Яблоко", в котором утверждается, что Памфилова "оказывает давление" на избирательную комиссию Свердловской области с целью снятия Ройзмана с губернаторских выборов.

Памфилова добавила, что у партии была "масса времени", чтобы перерегистрировать Ройзмана, однако этого не было сделано.

23 июня избирком Свердловской области зарегистрировал мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в качестве кандидата в губернаторы. После этого Ройзман приступил к сбору подписей для преодоления так называемого "муниципального фильтра". 12 июля в ЦИК сообщили, что "Яблоко" не имело права выдвигать Ройзмана кандидатом.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября.

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