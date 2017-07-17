ВС признал законным решение о ликвидации Свидетелей Иеговы

Верховный суд России в понедельник отклонил апелляцию о признании организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы" экстремистской, передает "Интерфакс". Таким образом, решение суда о запрете деятельности организации вступило в силу.

Решение о ликвидации Свидетелей Иеговы по иску Министерства юстиции было принято судом 20 апреля. Деятельность организации была признана экстремистской. После этого участились сообщения о давлении на последователей религиозного движения.

В середине мая Европейский форум за свободу вероисповедания и организация "Права человека без границ" обратились в Верховный суд России с просьбой отменить решение о запрете Свидетелей Иеговы. Они считают его ограничивающим права человека.

