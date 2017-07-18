СМИ: правительство отказало Росгвардии в доступе к врачебной тайне

В правительстве отказались предоставить Росгвардии и МВД право запрашивать у медиков сведения о медицинских противопоказаниях граждан. Об этом пишут сегодня "Ведомости". Ранее с такой инициативой выступила Госдума России.

Ведомства планировали получить право запрашивать медицинскую информацию в отношении граждан, которые получают водительские права, лицензию частного детектива или разрешение на владение оружием. В правительстве сочли, что в законопроекте не обоснована необходимость предоставления доступа к данным, которые составляют врачебную тайну.

Авторы законопроекта, депутаты от "Единой России" Василий Пискарев и Эрнест Валеев считают эти доводы неубедительными. По их мнению, медицинские учреждения могут предоставлять данные о противопоказаниях, не раскрывая врачебную тайну.

Документ был внесен в Госдумув 2016 году.