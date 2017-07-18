СМИ: после возвращения из США Кисляк перейдет в Совет Федерации

Посол России в США Сергей Кисляк после возвращения из Вашингтона будет работать в Совете Федерации в качестве представителя одного из губернаторов. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух близких к Кремлю источников. По данным издания, новый пост Кисляк должен получить после региональных выборов в сентябре.

Посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк оказался в центре скандала вокруг вмешательства Кремля в прошлогоднюю избирательную кампанию в США. В конце июня в СМИ появились сообщения, что на 11 июля запланирован прощальный банкет в его честь. Перед этим о грядущем уходе Кисляка сообщил бывший посол США в России Майкл Макфол.

Деятельность российского дипломата попала в поле зрения нескольких комитетов Конгресса и специального дознавателя, расследующих факты российских нарушений демократического процесса в Америке. Кисляк встречался с сенатором Джеффом Сешнсом, ставшим впоследствии генеральным прокурором, а также со старшим советником и зятем президента Трампа Джаредом Кушнером. На встрече с последним обсуждались перспективы создания тайных каналов связи между Белым домом и Кремлем. Ни Сешнс, ни Кушнер не сообщили об этих встречах своевременно.

В мае комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру заместителя главы МИД Анатолия Антонова на пост посла России в США.