В Иркутске вновь инициируют снос памятника Колчаку

В Кировский районный суд Иркутска подан иск к мэрии и правительству Приангарья с требованием снести памятник Александру Колчаку у Знаменского монастыря. Местный адвокат Олег Федоров также требует убрать мемориальную доску на городском вокзале и стереть фамилию адмирала на фронтоне местного краеведческого музея. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Мария Чернова.

Истец объясняет это тем, что Колчак остался нереабилитированным военным преступником, поскольку Забайкальский военный суд ранее отказался признать Александра Колчака невиновным в казни более сотни гражданских жителей Прибайкалья.

"Александр Колчак узурпировал власть, объявил себя Верховным правителем России. Конкретно в Иркутске командующий, назначенный Колчаком, распорядился о казни 31 гражданского. Их сначала били колотушкой по затылку, а после отправляли под лед с палубы другого известного памятника – ледокола "Ангара", – сказал Федоров Радио Свобода. По его мнению, "ставить памятники подобным людям противоестественно".

Жители Иркутска к инициативе адвоката отнеслись скорее отрицательно, отмечая, что "снос памятников страна проходила уже не раз, и ни к чему хорошему демонтаж истории никогда не приводил".

Историк Алексей Петров отметил в беседе с корреспондентом Радио Свобода, что 80 лет назад с фронтона краеведческого музея фамилию Колчака уже стирали. Его деятельность никто обелить не пытается. Но то, что он повлиял на Сибирь, и Иркутск в частности, – бесспорно. Как минимум в плане научных географических и исторических исследований.

В Иркутске памятник Александру Колчаку скульптора Вячеслава Клыкова установили к 130-летию адмирала в 2004 году на месте его предполагаемого расстрела.