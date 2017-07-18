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В Москве согласовали марш "За свободный интернет"

Акция протеста против цензуры в интернете, архивное фото

Мэрия Москвы согласовала шествие "За свободный интернет" 23 июля, сообщает "Новая газета" со ссылкой на пресс-службу партии "Парнас".
Шествие пройдет от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

Организаторы назвали целью акции отмену цензуры в интернете и реабилитацию фигурантов уголовных дел за репосты и лайки в соцсетях. Кроме того, участники шествия потребуют отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова.

16 июля одноименная акция прошла в Санкт-Петербурге.

Россия, согласно докладу правозащитной организации Freedom House, является одной из 20 стран с "несвободным интернетом".

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