В Санкт-Петербурге прошла акция "За свободный интернет"

В Санкт-Петербурге прошла согласованная с властями акция "За свободный интернет". В ней участвовали около 20 человек. Активисты, в частности, требовали отменить так называемый пакет "антитеррористических" законов Ирины Яровой. Полиция в происходящее не вмешивалась, о задержанных не сообщается.

В Москве на сегодня также была запланирована акция "За свободный интернет", однако она не была согласована и не состоялась.

Россия, согласно докладу правозащитной организации Freedom House, является одной из 20 стран с "несвободным интернетом". Основную часть ограничений, по данным Freedom House, российские власти объясняют "антитеррористической деятельностью", при этом давлению подвергаются авторы оппозиционных заявлений, постов о конфликте в Донбассе, а также ЛГБТ-активисты.