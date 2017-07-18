Глава "ДНР" объявил о создании государства "Малороссия"

Глава так называемой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о создании нового государства — Малороссии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление лидера пророссийских сепаратистов.

Государство учреждается в границах Украины (за исключением Крыма). Столицей Малороссии объявлен Донецк, а Киев остается "историко-культурным центром без статуса столичного города". По утверждению лидера "ДНР", учреждение нового государства позволит остановить войну. Он также предложил ввести чрезвычайное положение на три года. На это время будет запрещена деятельность политических партий,а также проведены расследования (цитата) "преступлений в Одессе, на Майдане, в Донбассе". Государственным флагом Малороссии признается флаг Богдана Хмельницкого, отметил Захарченко.

По словам лидера "ДНР", учреждение Малороссии инициировали "представители регионов бывшей Украины". Каких именно регионов, он не уточнил. В тоже время натак называемом официальном сайте "ДНР" говорится , что "Малороссия" будет состоять из 19 украинских областей.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что суверенитет над Донбассом и Крымом будет восстановлен. "Проект „Новороссия“ был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом", — написал в твиттере его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Весной 2014 года состоялся так называемый референдум, после которого пророссийские сепаратисты провозгласили государственный суверенитет "ДНР". Тогда же территории на востоке Украины , подконтрольные пророссийским сепаратистам, стали называть "Новороссией". Однако уже через год этот прокремлевский проект был закрыт.

Украина и страны Запада обвиняют Кремль в вооруженной и политической поддержке сепаратистов в Донбассе. Москва отвергает эти обвинения.