"Яблоко" пожаловалось в прокуратуру на админресурс на выборах

Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова пожаловалась на административное давление на трех партийных кандидатов в губернаторы генпрокурору России Юрию Чайке и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Как говорится в обращении Слабуновой, региональные депутаты отказываются ставить подписи за Евгения Ройзмана в Свердловской области, Анну Черепанову в Новгородской области и Олега Виноградова в Ярославской области, чтобы не позволить им пройти так называемый муниципальный фильтр, который даст кандидатам право участвовать в выборах.

17 июня "Яблоко" опубликовало заявление, в котором говорилось, что председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова "оказывает давление" на избирательную комиссию Свердловской области с целью снятия Ройзмана с губернаторских выборов. В ответ Памфилова заявила, что процедура регистрации мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области была нарушена.

После регистрации в качестве кандидата в губернаторы 23 июня Ройзман начал сбор подписей для преодоления муниципального фильтра.12 июля в ЦИК сообщили, что "Яблоко" не имело права выдвигать Ройзмана кандидатом.

