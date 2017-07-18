Прокуратура: Алексей Малобродский арестован незаконно

Алексей Малобродский, занимавший посты директора "Гоголь-центра" и генерального продюсера "Седьмой студии", арестован незаконно. Об этом в четверг заявил в суде представитель прокуратуры.

Он подчеркнул, что уголовное дело, в рамках которого Малобродского обвиняют в мошенничестве, было возбуждено "только в настоящее время", и ранее ему незаконно избрали меру пресечения.

21 июня Пресненский районный суд Москвы отправил Алексея Малобродского под арест. Следователи обвинили его в хищении средств, выделенных на постановку спектакля "Сон в летнюю ночь" в 2012 году. Экс-директор "Гоголь-центра" своей вины не признал. По делу о хищениях проходят еще два человека: бывший бухгалтер организации Нина Масляева и бывший генеральный директор Юрий Итин.

В поддержку Малобродского и других фигурантов дела "Седьмой студии" выступили представители российской театральной общественности, а также члены Конгресса интеллигенции. Они назвали судебные преследования театральных работников попыткой "унижения и приручения деятелей культуры".