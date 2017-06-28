Театры в 15 городах России участвуют в акции в поддержку Малобродского

Театры более чем в 15 городах России присоединились к акции в поддержку бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, арестованного по делу о хищении бюджетных средств "Седьмой студии". Участники акции выступают перед своим зрителями и публикуют обращения в социальных сетях с требованием освободить Малобродского. В поддержку бывшего директора "Гоголь-центра", в частности, уже выступили руководители Центра имени Мейерхольда, Театра.doc, Театра имени Евгения Вахтангова, Большого драматического театра имени Товстоногова, а также режиссеры Андрей Звягинцев и Андрей Прошкин и другие.

Малобродского обвиняют в причастности к хищению 200 миллионов рублей, выделенных "Седьмой студии" на "развитие и популяризацию искусства". По этому делу проходят еще два человека: бывший бухгалтер организации Нина Масляева и бывший генеральный директор Юрий Итин. Малобродский и Масляева находятся в следственном изоляторе, Итин – под домашним арестом. В поддержку обвиняемых ранее выступили члены Конгресса интеллигенции. Они назвали "дело Седьмой студии" попыткой "унижения и приручения деятелей культуры".

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