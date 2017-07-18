В "ЛНР" дистанцировались от создания государства "Малороссия"

Власти так называемой самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что не имеют отношения к решению о создании государства "Малороссия". Один из лидеров "ЛНР" Владимир Дегтяренко сообщил, что с ними этот вопрос не согласовывался и они не участвовали в заседании в Донецке, где было объявлено об учреждении нового государства. Об этом сообщает Интерфакс.

По мнению представителя "ЛНР", целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения. Кроме того, в Луганске не видят альтернативы Минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее во вторник глава так называемой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о создании нового государства под названием "Малороссия". Государство учреждается в границах Украины (за исключением Крыма). Его столицей объявлен Донецк, а Киев остается "историко-культурным центром без статуса столичного города". По утверждению лидера "ДНР", учреждение нового государства позволит остановить войну. Он также предложил ввести чрезвычайное положение на три года.

По словам лидера "ДНР", учреждение Малороссии инициировали "представители регионов бывшей Украины". Каких именно, он не уточнил.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что суверенитет над Донбассом и Крымом будет восстановлен.

Написал в твиттере его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Весной 2014 года состоялся так называемый референдум, после которого пророссийские сепаратисты провозгласили государственный суверенитет "ДНР". Тогда же территории на востоке Украины , подконтрольные пророссийским сепаратистам, стали называть "Новороссией". Однако уже через год этот прокремлевский проект был закрыт.

Украина и страны Запада обвиняют Кремль в вооруженной и политической поддержке сепаратистов в Донбассе. Москва отвергает эти обвинения.