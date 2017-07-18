Ущерб от беспорядков в Гамбурге оценили в 12 миллионов евро

Страховщики ФРГ оценили в 12 миллионов евро ущерб от беспорядков в Гамбурге во время саммита "Большой двадцатки" 7–8 июля.

В Германском союзе страховщиков подчеркнули, что две трети суммы ущерба относятся к поврежденным автомобилям.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сразу после саммита пообещала оказать помощь людям, пострадавшим от беспорядков. С этой целью федеральные и городские власти сформировали специальный фонд

В ходе акций протеста в связи с саммитом "Большой двадцатки" агрессивные левые экстремисты нападали на полицейских, поджигали автомобили, громили и грабили магазины рядом с местом проведения саммита. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Пострадали более 500 полицейских, задержаны и арестованы около 300 протестующих, включая нескольких россиян.