США и ЕС вновь подвергли критике запрет "Свидетелей Иеговы" в России

Соединенные Штаты и Евросоюз подвергли жесткой критике окончательный запрет в России религиозной организации "Свидетели Иеговы".

Комиссия США по международным религиозным свободам заявила, что организация не является экстремистской и ее члены должны пользоваться свободой исповедовать свою веру без угрозы репрессий со стороны властей.

Такую же позицию выразила и верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини. Ее пресс-секретарь Майя Коцьянчич сообщила, что в России уже началось уголовное преследование "Свидетелей Иеговы", полицейские рейды в их офисах, акты насилия против них.

17 июля Верховный суд России отклонил апелляцию "Свидетелей Иеговы" и утвердил постановление суда низшей инстанции, признавшего 7 апреля организацию экстремистской и на этом основании запретившего ее деятельность на территории России. Решение суда вступило в силу. Будут закрыты штаб-квартира "Свидетелей Иеговы" в Санкт-Петербурге и 395 региональных офисов, а также будет изъято все ее имущество. По данным организации, в России у нее около 170 тысяч последователей.



