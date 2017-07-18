США:"Переговоры с Рябковым были жесткими и откровенными"

Заместитель госсекретаря США Томас Шеннон-младший встретился со своим российским коллегой Сергеем Рябковым в понедельник, чтобы продолжить обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес, говорится в сообщении для прессы Государственного департамента распространенным во вторник. Сообщается, что переговоры Рябкова и Шеннона состоялись после недавней встречи президента Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Гамбурге и нескольких двусторонних переговоров на высоком уровне

В сообщении отмечается, что "разговор был жестким, нелицеприятным и обдуманным, отражающим приверженность обеих сторон решению имеющихся проблем". "Соединенные Штаты и Россия стремятся найти долгосрочное решение проблем, вызывающих двустороннюю озабоечнность. "Переговоры отражали дух доброй воли, но ясно, что нужно проделать больше работы", - отмечается в информации для прессы.

Объявлено о проведнии встречи новой двусторонней консультативной комиссии о будущем Нового Договора о стратегических наступательных вооружениях и переговоров о стратегической стабильности и о том, что стороны обменяются предложениями о сроках проведения этих переговоров в ближайшем будущем.

Ранее российская сторона сообщала, что основной темой повестки дня переговоров Рябкова и Шеннона будет возврат российской дипломатической собственности в США, которая была арестована в декабре тогдашним президентом Бараком Обамой в ответ на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в 2016 году и преследования сотрудников посольства США в Москве.