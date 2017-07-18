В Петербурге прошла акция в поддержку крымских татар

В Петербурге прошла серия одиночных пикетов в поддержку крымских татар. Акация прошла в рамках "Стратегии-18" – 18-е число выбрано в связи с началом сталинской депортации крымских татар 18 мая 1944 года. На этот раз участники пикетов решили обратить внимание на аспекты международного права, связанные с проблемой крымских татар. Целью активистов было донести до горожан свою позицию, которая состоит в том, что, во-первых, Россия, согласно международному праву, является страной-оккупантом, а во-вторых, не выполняет по отношению к крымским татарам даже обязательства оккупирующей стороны.

Свою точку зрения участники одиночных пикетов подкрепляли цитатами из международных документов. По словам активистки петербургского демократического движения "Солидарность" Ольги Смирновой, самыми важными документами им представляются материалы прошедшей в декабре 2016 года 71 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где изложены основные правовые аспекты в отношении Крыма и крымских татар, и постановление Гаагского суда в отношении Меджлиса крымско-татарского народа, деятельность которого была запрещена российским судом.

Активисты обеспокоены тем, что в российском обществе, по их мнению, почти ничего не знают о государственной политике в отношении крымско-татарского народа, которую участники пикетов называют "государственным террором". Они считают, что нужно все время напоминать людям о позиции международного сообщества, неоднократно указывавшего российской власти на массовые репрессии в отношении крымских татар, грубо нарушающие статьи Декларации ООН о правах коренных народов, Всеобщей Декларации ООН о правах человека и IV Женевскую конвенцию.

Прохожие реагировали на пикеты по-разному: одни сочувственно, другие стыдили активистов и пытались убедить их, что все население Крыма "счастливо" присоединению к России, а крымские татары сами виноваты в своих проблемах.