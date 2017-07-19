Жизнь в руинах

В Ирбите семья из четырех человек живет в разрушенном доме, построенном 158 лет назад. В прошлом году со стороны фасада дома выпал кусок стены, затем оконный проем. А неделю назад обрушилась половина строения. Почти 40 человек, проживавших здесь, еще в прошлом году были расселены на деньги из резервного фонда. Но одна семья осталась, несмотря на опасность. Им предоставили комнату в доме, всего на 50 лет моложе того, в котором ирбитчане живут сейчас. В бывшем общежитии стекольного завода один туалет на этаж, проваливается крыша, кусками отваливаются стены. Непокорные жильцы намерены жить в руинах, без света и воды, администрация заявляет, что переселит семью из одного барака в другой принудительно.