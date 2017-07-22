Виртуальные экстремисты

20 июня Московский окружной военный суд под председательством судьи Вадима Краснова вынес приговор троим участникам "экстремистского сообщества" Misanthropic Division (MD) – 30-летнему ростовчанину Виктору Пехтереву, 26-летнему москвичу Кириллу Халепо и жителю города Онега Архангельской области 24-летнему Виталию Царуку. Все они были признаны виновными в организации экстремистского сообщества, возбуждении ненависти либо вражды, а также в публичном оправдании терроризма и получили от трех до трех с половиной лет колонии.

По версии обвинения, молодые люди добивались свержения существующего политического строя в России, Украине, Белоруссии, странах Восточной и Западной Европы и Прибалтики с дальнейшим построением в этих странах "национал-социалистического строя по расовому признаку". Достигать намеченных целей предполагалось за счет пропаганды нацистских идей в интернете (в социальной сети "ВКонтакте") и продажи футболок с логотипом MD.

В идеологии "мизантропиков" и правда мало привлекательного: ненависть к людям в целом, но в особенности к тем, кто не принадлежит к "белой расе", в том числе к евреям, симпатии к Адольфу Гитлеру и язычеству, неприятие основных мировых религий, но в то же время – "радикальное" вегетарианство: поначалу участники форумов MD активно обсуждали, как хорошо было бы убивать людей, которые мучают животных. С развитием конфликта на Украине движение приняло и политический оборот: мизантропики выступили против аннексии Крыма, некоторые уехали в Донбасс воевать на стороне украинской армии, в частности, вступили в известный своими националистическими взглядами батальон "Азов". Как пояснил Радио Свобода, один из бежавших от уголовного преследования на Украину мизантропиков Роман Железнов по прозвищу Зухель, движение началось в 2013 году с группы "ВКонтакте", созданной гражданином Белоруссии Дмитрием Павловым (он, по некоторым данным, живет в Германии и активно цитируется в материалах дела российских мизантропиков в качестве главного организатора и руководителя экстремистского сообщества MD). "Ни о какой организации как таковой речи в то время не шло, – пишет Зухель-Железнов в ответ на вопросы РС. – Когда в Киеве начались события зимы 2013–2014 гг., то несколько безымянных боевых групп националистов взяли себе это имя и атрибутику как наиболее подходящие к антуражу того времени. Дмитрий Павлов не присутствовал на Майдане и никакого руководства теми людьми не осуществлял". "MD – это неприятная идеология, – говорит адвокат Кирилла Халепо Матвей Цзен. – Это субкультура. Люди ненавидят всех – женщин, детей, евреев, но при этом могут создать группу "MD Израиль" и ненавидеть гоев. Обвинение этого не упоминает, но была еще, к примеру, группа "Алкоголик Дивижн", которая вообще носила шуточный характер. Даже само название MD – это стеб".

У российских спецслужб, впрочем, своя версия того, что такое MD – в часто не связанных между собой группах "ВКонтакте" ФСБ увидела целую подпольную организацию с территориальными ячейками, которые пусть и не предпринимали никаких действий в реальной жизни, но тем не менее "угрожали существующему конституционному строю" постами в соцсети.

Раскрасить танк

Московский окружной военный суд ссылается в приговоре на решение Красноярского краевого суда, в 2015 году признавшего MD экстремистской организацией, на основании все той же деятельности в соцсетях, которая, по мнению суда, представляет "угрозу государственной безопасности Российской Федерации". В отличие от Пехтерева, Халепо и Царука, участники MD, упомянутые красноярским судьей, проводили и офлайн-акции: в январе 2015 года в Красноярске изукрасили монументы ВОВ надписями "Украина, мы с тобой", "ДНР гори в огне", "Героям слава", "Смерть коммунистам!", сопроводив их свастиками. В 2014 году некие "сторонники MD" раскрасили в цвета украинского флага постаменты или памятники Ленину в Чебоксарах, Новосибирске и Красноярске, та же судьба постигла установленные на монументы танк Т-34 и миномет "Катюша" в Новосибирске. Все это, по мнению прокуратуры и суда, доказывало существование экстремистской организации, пустившей корни по всей России.

Пехтерев, Халепо и Царук, согласно материалам дела… не состояли в MD, как не состоял там и десяток других свидетелей обвинения

Перед московским судом, однако, стояла нелегкая задача: Пехтерев, Халепо и Царук, согласно материалам дела… не состояли в MD, как не состоял там и десяток других свидетелей обвинения, создавших в общей сложности более сорока групп "ВКонтакте" под самыми разными названиями: Misanthropic News, MD France, "MD Барахолка", MD Poetry, MD Spain и пр. На эти группы было подписано несколько тысяч человек, часть из них была создана проходящими по делу свидетелями, часть – неизвестными лицами, но все они, как считает следствие, открывались "по указанию Дмитрия Павлова". Виталий Царук обвинялся в том, что "по указанию Павлова" создал группу MD Violence, Виктор Пехтерев создал группу MD Music и заодно был администратором группы MD Poetry, а Кирилл Халепо был администратором группы MD Russland, созданной, по версии следствия, Романом Железновым-Зухелем, снова по указанию Павлова (сам Железнов подтвердил РС, что был администратором такой группы 2–3 года назад, но не помнит, создал ли ее с нуля или переименовал уже существующую группу). Все трое лишь частично признали вину, не отрицая размещение материалов экстремистского и националистического толка.

В самом главном преступлении – создании ячеек экстремистского сообщества не признался никто, более того, по словам обвиняемых и их адвокатов, такого сообщества просто не существовало, так что и состоять в нем было невозможно. "Юридически в Уголовном кодексе это называется экстремистским сообществом. При этом, если прочитать Постановление Пленума Верховного суда "О судебной практике по уголовным делам экстремистской направленности", то это должна быть организованная группа, – поясняет Матвей Цзен. – Организованная группа характеризуется устойчивостью (то есть ее состав не меняется), сплоченностью, распределением ролей и наличием иерархии, подчиненности. Здесь обвинение заявило, что эти признаки присутствуют в группах "ВКонтакте". Распределение ролей – администратор, создатель и редактор. А другие группы "ВКонтакте", которые отличались от основной группы названиями, объявили структурными функциональными или территориальными подразделениями".

По словам Цзена, связь между группами прослеживалась лишь в том, что в группах типа "MD Урал" или "MD Сибирь" администраторы размещали материалы с основной группы MD: "Они хотели пропагандировать свои взгляды, понятно, что условная группа "MD Иваново" вызовет больше интереса у жителя Иваново, чем просто группа MD, но никакого самостоятельного контента в этих "территориальных" группах не было. Более того, вовсе не обязательно жить в Иваново, чтобы создать такую группу "ВКонтакте", можно за вечер открыть десяток подобных групп, что мы и видим из материалов дела. По логике суда, все они будут ячейками экстремистской организации, а их администраторы и редакторы – ее участниками, бери и сажай любого". По словам Цзена, интересно и то, что на скамье подсудимых оказались только распространители экстремистской информации (которые, по их словам, часто даже не читали размещаемых ими статей – "слишком они были длинные"), но ни следствие, ни суд авторов этих материалов решили не искать.

Суд затроллили

Любопытно, что версия обвинения не выдерживает критики даже в рамках описанной следователями экстремистской структуры, которая якобы опутала половину Европы. К примеру, нет ни одного реального доказательства, что MD была организована гражданином Белоруссии Дмитрием Павловым, как и его причастности к созданию бесконечных групп "ВКонтакте". По словам обвиняемых и свидетелей, они общались "ВКонтакте" с неким пользователем под ником "Тролль", но о том, что за "Троллем" скрывался именно Павлов, узнали лишь на следствии.

Все свидетели обвинения находились в зависимости от правоохранительных органов

Вообще большая часть доказательной базы строится на показаниях свидетелей, часть из которых была ранее осуждена за размещение материалов экстремистского характера (но не за участие в экстремистской организации, как Пехтерев, Царук и Халепо), а некоторые осуждены не были, потому что вовремя прекратили членство в организации, не совершив других преступлений. В любом случае, по словам Матвея Цзена, все свидетели обвинения находились в зависимости от правоохранительных органов: "Если ты уже отсидел за размещение экстремистских материалов, никто не может гарантировать, что ты не получишь еще один срок за участие в организации, – говорит Цзен. – А если не отсидел, то тебя тем более легко запугать – сроки давности по этим статьям до шести лет. А с июля 2016-го – по "пакету Яровой" до десяти лет". Впрочем, даже такие свидетели не смогли на суде дать нужных показаний – практически все они говорили, что в MD не было ни иерархии, ни прямого подчинения, ни руководства, ни даже общих целей, помимо репоста материалов с основной страницы, то есть не было признаков экстремистского сообщества, на которые должен ориентироваться суд. Исключительно на основании показаний свидетелей суд установил, что под "Троллем" скрывался Дмитрий Павлов, хотя ни один из них не видел его в лицо. Более того, свидетель Олег Новоженин, принимавший участие в судебном заседании по видеосвязи из Сургута с натянутой на лицо балаклавой, заявил, что группу "MD Сибирь" создал сам, без каких-либо указаний со стороны. Его слова подтвердил и Роман Железнов, заверивший РС, что все локальные проекты были "инициативой регионов": "Одно время сообщества создавали все, кому не лень, и часть из них была откровенно бестолковая", – написал он. Суд, однако, не смутило, что показания свидетелей противоречат материалам дела и подтверждают позицию защиты: "Суд к показаниям свидетелей отнесся критически, сказал, что вот то, что никто никому не подчинялся, – это ваше частное мнение, а то, что под ником "Тролль" был Дмитрий Павлов, в это мы верим, – говорит Матвей Цзен. – Изо всех свидетелей только Сергей Роганин полностью подтвердил версию обвинения, но он буквально заучил наизусть свои показания на следствии. Даже на вопросы отвечал целыми абзацами из протокола допроса".

Вольная трактовка показаний и стремление подогнать их под фабулу обвинения были очевидны и во время судебных заседаний, на одном из которых, 14 июня, присутствовал корреспондент РС. Так, Виктор Пехтерев во время допроса в суде заявил, что осенью 2015 года нашел работу, больше не мог заниматься администрированием группы MD Violence, а потому перестал общаться с участниками группы, хоть и не отписался от ее новостей. Во время диалога судьи Вадима Краснова с Пехтеревым кажется, что они говорят на разных языках, для судьи "сообщество MD" – это ячейка экстремистской организации, для обвиняемого – ни к чему не обязывающая группа "ВКонтакте":

Судья Краснов: Вы говорили, что с октября-ноября 2015 года вы вышли из сообщества MD. До этой даты вы в какой роли там находились?

Виктор Пехтерев: Я говорю, что это происходило в октябре-ноябре, потому что…

Судья Краснов: До выхода вы там в качестве кого находились?

Виктор Пехтерев: Я устроился на работу, у меня время…

Судья Краснов: Вы не понимаете. До того, как вы вышли, роль ваша какова была?

Виктор Пехтерев: Я общался с участниками… Какая еще роль?

Судья Краснов: Если вы говорите: "Я вышел из сообщества", значит вы там были, если вы вышли из него?

Виктор Пехтерев: Дело в том, что я подразумеваю под выходом полное прекращение общения.

Судья Краснов: Подождите, если вы вышли, значит, вы там кем-то были. Второе – это значит, что было какое-то сообщество?

Виктор Пехтерев: Ну... Формация…

Судья Краснов: Будьте любезны, определите свою роль в этом сообществе и чем занимается это сообщество. Кем вы там были до вашего выхода оттуда. И следующий вопрос: раз вы там были и вышли, значит вы вступали туда? Как вы вступили в это сообщество? Вот три вопроса: как вступили, кем там были и как вышли оттуда? Пожалуйста, отвечайте.

Виктор Пехтерев: Меня пригласила девушка заниматься музыкой. Мы сделали паблик. Чтобы заниматься музыкой.

Судья Краснов: Вы создали свою группу, тем самым вступили в сообщество MD, я правильно понимаю?

Виктор Пехтерев: Я не знаю, как это все подразумевать…

Судья Краснов: Вы скажите, как оно есть.

Виктор Пехтерев: Я стал подписчиком группы.

Судья Краснов: Ответьте на те вопросы, которые я вам поставил. Значит, вступление в сообщество произошло, как вы считаете, когда вы согласились на предложение девушки создать паблик с музыкой?

Виктор Пехтерев: Размещать контентную… и то изначально "ВКонтакте" никто не даст человеку незнакомому…

Судья Краснов: Опять начинается разговор ни о чем!

Виктор Пехтерев: Потому что это технические моменты. Никто не даст человеку незнакомому размещать что-то…

Судья Краснов: Вы согласились…

Виктор Пехтерев: Можно вступить в группу…

Судья Краснов: Да мне не нужны технические нюансы…

Виктор Пехтерев: Меня пригласила девушка, позже мне дали права…

Судья Краснов: Кто вам дал эти права? Что за девушка?

Виктор Пехтерев: Богдана Палешко. Под ником..

Судья Краснов: Может, и не девушка. Человек под ником "Богдана Палешко" пригласила вас в какую группу?

Виктор Пехтерев: Не помню.

Судья Краснов: Ну это касается MD или это касается "Спокойной ночи, малыши"?

Виктор Пехтерев: Да.

Судья Краснов: Вы согласились?

Виктор Пехтерев: Да.

Судья Краснов: Дальше она вас наделила какими правами?

Виктор Пехтерев: Редактора.

Судья Краснов: Редактора этой группы? Которые вы добросовестно исправляли до каких?

Виктор Пехтерев: До октября-ноября

Судья Краснов: Каким образом произошел ваш выход, как вы говорили сами, из сообщества MD? Это не я вам говорил, это вы сами сказали. Как вы вышли оттуда?

Виктор Пехтерев: Ну… сообщество в кавычках.

Судья Краснов: Как вы вышли оттуда?

Виктор Пехтерев: Я подразумеваю, что если я уже не пощу никакой контент, ни с кем не общаюсь, то я и не отношусь.

Судья Краснов: То есть вы официально не удалялись нигде, просто одним глазом смотрели туда.

Виктор Пехтерев: Заявлений писать не надо было.

Судья Краснов: Ну не удалялись оттуда?

Виктор Пехтерев: Откуда?

Судья Краснов: Оттуда можно удалиться?

Виктор Пехтерев: Можно отписаться от новостей.

Судья Краснов: Можно так сделать, чтобы вас там больше не было?

Виктор Пехтерев: Можно.

Судья Краснов: Вы так сделали?

Виктор Пехтерев: Там много ресурсов MD, от каких-то мог отписаться, от каких-то мог не отписаться. У меня там ("Вконтакте". – Прим.) 600 групп – там про котят, про щенят…

Судья Краснов: Суд не интересуют котята, суд интересует только MD.

Виктор Пехтерев: Я не помню.

Судья Краснов: То есть данных о том, что вы удалялись оттуда, у вас нет. Вот в обвинении есть данные о том, из "ВКонтакте", что вы не удалились оттуда до вашего момента задержания. Такое может же быть?

Виктор Пехтерев: Не может такого быть.

Бумажное подполье

Правоохранительные органы обкатывают технологию на людях, которые не вызывают сочувствия

Матвей Цзен убежден: Следственный комитет и ФСБ отработали новую схему, по которой любая группа в социальных сетях может стать экстремистским сообществом. "Сегодня 80% дел по 282-й статье (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. – Прим.) – это дела за репосты "ВКонтакте". Мы сейчас на раннем этапе того, чтобы 80% уголовных дел по созданию экстремистских организаций было уголовными делами за создание групп "ВКонтакте". По словам Цзена, правоохранительные органы обкатывают технологию на людях, которые не вызывают сочувствия, на националистах, антисемитах, но потом перейдут на всех остальных: "Сами подумайте: один оперативник внедряется в настоящие экстремистские сообщества, работает, рискует жизнью, а другой просто создает группу "ВКонтакте", следит за ними месяц, и вот, дело готово!"

С адвокатом согласен и беглый "мизантропик" Роман Железнов: "Мало кто всерьез думал о том, чтобы создать в России некое революционное подполье, тем более через группы в социальных сетях, – написал он – Но подобное позиционирование играет на руку различным "антиэкстремистским" ведомствам, им очень удобно нагнетать истерию в СМИ, без особых усилий отлавливая подростков за радиальные высказывания или запрещенную символику. Люди в погонах без особых усилий сделали себе "звездочек" и "палок". Нет ни трупов, ни пострадавших. Реальных "тигров" почти не осталось, для отчета сделали "бумажных".