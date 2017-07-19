Госдума приняла закон о курортном сборе в трёх регионах РФ и Крыму

Государственная дума приняли в третьем, окончательном чтении закон о курортном сборе в России и аннексированном Крыму. Документ поддержали 317 депутатов, 61 высказался против, двое воздержались.





Закон предусматривает введение в экспериментальном режиме платы до 100 рублей в сутки за пользование курортной инфраструктурой в четырех регионах — в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в аннексированном Крыму. Эксперимент будет проводиться в течение четырех лет с мая 2018 года. В первый год ставка курортного сбора не должна будет превышать 50 рублей в сутки. Размер сбора может быть снижен до нуля в зависимости от сезона. Платить его обязаны все совершеннолетние туристы.

По оценке правительства, доход в бюджет Ставропольского края от введения курортного сбора превысит два миллиарда рублей, Кубани — 8 миллиардов, а Крыма — 16 миллиардов рублей, сообщали РИА Новости.

Курортный сбор действовал в России до 2004 года. В 2016 году возврат к этой практике поддержал президент Владимир Путин.