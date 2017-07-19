Защита осужденного за убийство Немцова обжаловала приговор

Защита Заура Дадаева, осужденного за убийство оппозиционного политика Бориса Немцова, подала апелляционную жалобу на приговор, сообщает агентство "Москва".

Дадаев был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Следствие просило приговорить его к пожизненному заключению. Другие обвиняемые по этому делу получили сроки от 11 до 19 лет колонии строгого режима. Всех обвиняемых также обязали выплатить штрафы.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля. Родные и соратники Немцова настаивают, что к убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров, а организатором преступления неоднократно называли бывшего заместителя командира батальона "Север" Руслана Геремеева, однако никто из них допрошен не был.

