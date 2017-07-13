Кто убрал Бориса Немцова?

От 20 до 11 заключения – таков приговор исполнителям заказа об убийстве Бориса Немцова.

Убийство сопредседателя Партии народной свободы, депутата ЗС Ярославской области Бориса Немцова не признано судом терактом против государственного и общественного деятеля. Это лишь «убийство по найму» группой лиц, служивших в структурах МВД Чечни. Такая квалификация позволила спасти возможного убийцу Заура Дадаева от пожизненного заключения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков от темы отмежевался. Оказывается, приговор по делу об убийстве Бориса Немцова "абсолютно не имеет отношения к кремлевской повестке дня. На вопрос о том, будут ли найдены заказчики убийства оппозиционного политика, помощник Владимира Путина заявил: "Есть надежда на это, безусловно".

Надежда есть. Многие подозревают, что Бориса Немцова убрали по воле Владимира Путина или чтобы снискать благосклонность правителя России. Другие оставляют под подозрением главу Чечни Рамзана Кадырова. Видные деятели кадыровского режима не были допрошены следствием и судом. Все это порождает массу конспирологических версий или ярких заявлений.

Вердикт суда и его политические последствия обсуждают адвокат Вадим Прохоров, журналист Дмитрий Борко, политики Илья Яшин и Игорь Эйдман.

Ведет передачу Михаил Соколов.