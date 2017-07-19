Явная тайная беседа

Вчера представитель Белого дома подтвердил СМИ, что на саммите "большой двадцатки" Путин и Трамп беседовали не единожды, а дважды: вторая беседа состоялась за ужином, на котором присутствовали только главы государств (и их переводчики). Под конец ужина Трамп сам пересел к Путину, которого посадили рядом с Меланией Трамп, сообщает Reuters. Из-за того, что переводчик Трампа не владеет русским языком, президент США в нарушение протокола воспользовался услугами переводчика Путина, так что содержание беседы остается неизвестным, что толкает комментаторов на всевозможные спекуляции. Сам Трамп уже отреагировал на комментарии прессы в присущем ему стиле: никакой тайной беседы, по его словам, не было.

Представитель Белого дома в комментарии Reuters заявил, что о "второй встрече" Путина с Трампом речь не идет – беседа, по его словам, была "короткой". Между тем американский политолог Иан Бреммер сообщает, что беседа продолжалась около часа.

Среди российских комментаторов есть такие, кто считает, что "тайная беседа" у всех на виду может стоить Трампу президентства:

Павел Пряников

Оказывается, в Гамбурге у Трампа с Путиным была ещё одна встреча, тайная. О чём говорили, неизвестно. Трамп, конечно, такими темпами дождётся импичмента. Но он хоть просто дурак, а вот Пенс на должности президента будет бешеным псом. Будем вспоминать времена рохли Обамы и дурака Трампа с теплотой.

Fyodor Krasheninnikov

Импичмент неизбежен, похоже

В США видят другие подводные камни: по мнению политолога Стивена Сестановича, худшим результатом такой беседы может стать то, что Трамп перестанет прислушиваться к мнению своих советников по поводу Путина, поскольку решит, что теперь он и сам изучил его лучше некуда.

Много в соцсетях и не вполне серьезных предположений.

Аркадий Дубнов

ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ

Вынужден поделиться сверхсекретными слухами, распространяющимися в околодипломатических кругах столицы Северо-Американских Штатов о том, что в Гамбурге во время финального банкета лидеров G20 состоялась еще одна ну, совершенно неформальная встреча Нашего и Ихнего, случившаяся по инициаиве Последнего

Дело было так, Ихний за своим столиком в какой-то момент так заскучал, что встал и побрел в сторону Нашего столика, где, усевшись, стал с Нашим же и разговаривать. Причем, - о, Ужас, со стороны Нашего было только двое, Сам и Его переводчик, а с Ихней только один Он.

Поэтому Растерянность и Страх воцарились там, где когда-то пеклись печеньки госдепа, - ведь Никто же в тех краях не знает, о чем договорились эти Двое через Нашего толмача.

Поскольку все это записано мною сегодня в ясном уме и трезвой памяти со слов прибывшего в Первопрестольную нынче же важного вашингтонского поверенного и странным образом совпало с известием о государственной отмене не оправдавшей надежд Украины с ее матерью городов русских и передаче ее материнских функций городу им.тов. Захарченко, вижу в этом сверхновую Ихне-Рыжую засаду.

Предупредил. Типа, вооружил.

Негоголь

Николай Травкин

Трампа подозревают в тайном, во втором, разговоре с Путиным на прошедшей "двадцатке". На самом деле всё было так...

Официальный ужин G20 рядом со скучным Синдзо Абэ начинал утомлять. Дональд поднялся и решил пройтись вдоль стола, размять суставы. Проходя мимо Путина он попытался вспомнить, жал он ему сегодня руку или нет. Не вспомнил и на всякий случай, для проявления вежливости, присел на пустой стул рядом.

-У тебя переводчик по русскому понимает? А то мой только по американски говорит, -спросил Трамп.

-Понимает, понимает, садись, - ответил Путин.

-Я руку то тебе сегодня жал или мы не виделись?

-Да жал, жал, мы же с тобой сегодня 2 часа 16 минут разговаривали

-Надо же! А вот скажи, ты со своими хакерами вмешивался в нашу избирательную кампанию?

-Ну, достал уже со своими хакерами-херакерами. Ты скажи, когда дачи мне под Вашингтоном вернёшь…

Беседа потихоньку входила в привычное русло.

Violetta J Civlin

Стало известно, что во время последней их тайной встречи Владимир Путин присвоил Дональду Трампу очередное его воинское звание - подполковник КГБ.

Медиатехнолог

Да что вы как дети малые обсуждаете, что целый час на второй "секретной встрече во время ужина" обсуждали Трамп и Путин? Посмотрите, кто входит на ужин, кроме лидеров и переводчиков.

Ага, офицер с "ядерным футболом" и офицер с терминалом "Чегет" системы "Казбек".

Чемоданчиками они там хвалились, у кого "удар с полулета", а у кого "весь мир в труху" лучше :)

Не поддаваться паранойе призывает ​Екатерина Винокурова:

Этот пост всем не понравится, но в последние недели читаю американские СМИ про очередные ужасы по поводу российского влияния на американские выборы, страшные истории о том, как советники Трампа встречались с русскими, Трамп общался с Путиным, возможно, не только на официальной встрече и чувствую грусть. Американские СМИ и американские политики заразились от наших горячкой. То есть, да, наши их точно покусали.

Я сама на приеме в Спасо-Хаусе была один раз, но ежегодно мы наблюдаем одно и то же: приглашенные на прием 4 июля проходят через ряд камер, за которыми рыла сотрудников НТВ их допрашивают, как так они смеют посещать американское посольство. Визит американского посла в регионы и встреча с губернатором - губернатор куплен Западом. А уж если оппозиционные политики и общественники встречаются с американскими дипломатами или того хуже, американскими политиками - то все, измена Родине.

И вот американский истеблишмент себя, к сожалению, начинает вести ровно в духе наших охранителей. Скоро еще появится западный НОД, который будет требовать пересмотра Конституции, так как русские опутали своей паутиной весь мир, закулиса, все такое.

И мы можем только догадываться, что началось бы в США, если бы кто-то из тамошних политиков публично лратился бы к нашим с просьбой принять ряд внешних мер для изменения американского внутриполитического расклада.

Мне же, как либерально мыслящему человеку, все истерики с обеих сторон кажутся смешными. Чем больше общения, тем лучше. Если какой-то политик контактирует с политками или дипломатами другой страны, в этом базово нет ничего страшного. В конце концов, на выборах в свободных странах побеждают все-таки те политики, которые предлагают более интересные и мейнстримовые программы для внутреннего потребителя, а не те, за чьи программы радостно проголосуют чужие избиратели.

(Кстати, при всем негативном отношении к Навальному, я бы хотела его видеть зарегистрированным кандидатом)

А в Телеграме Путину припоминают вчерашнюю историю о том, как он ел мороженое на авиасалоне МАКС и угощал на сдачу других чиновников.

Вертушка_АТС1

Оказывается в Гамбурге Д. Трамп подсел к В. Путину во время десерта. Да мужики просто мороженого поели.

Как и вчера.



Расходимся, товарищи.

Новость о том, как российский президент пытался купить мороженое, но запутался в купюрах, в Сети многие цитировали в интерпретации издания Вести.ру:

"Путин поинтересовался у девушки-мороженщицы: "Чем угостите?" Она немного смутилась. Но затем коротко перечислила, чем торгует. Президенту понравился вологодский пломбир в стаканчике. Он расплатился тысячной купюрой.

Продавец стала искать сдачу. Однако Путин решил угостить всех. "На сдачу дайте им", — кивнул он в сторону сопровождавших его чиновников. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в этот момент произнес: "У нас желающих много".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Минпромторга Денис Мантуров выбрали себе рожок "Коровка из Кореновки". Министр транспорта Максим Соколов, так же, как и президент, предпочел пломбир в стаканчике за 60 рублей.

"Проверьте, хватает ли", — забеспокоился Путин. Продавщица призналась, что сбилась со счета. Тогда Чемезов протянул девушке пятитысячную купюру. "Прибыль в этом году у вас какая, 80 миллиардов? Можете себе позволить мороженое купить", — пошутил президент РФ."

Новость о том, как Путин покупал мороженое, показали все федеральные СМИ – видимо, для того, чтобы показать, что президент тоже человек, хотя на самом деле из этого сюжета видно в основном то, что президент России и мороженое за 20 рублей существуют в непересекающихся вселенных.

​Ekaterina Vinokurova

Какая жуткая история про тысячные купюры и мороженое.

Иван Шаблов

«Наш президент — он уже, по-моему, лет пять или десять денег в глаза не видел. Он даже не знает, какие у нас деньги». В.С.Черномырдин о Б.Н.Ельцине

Если же вернуться к отношениям России и США, другая новость, которую сегодня активно обсуждают в соцсетях – это назначение на должность посла США в России Джона Хантсмана, которого считают сторонником "жесткой линии".

Вадим Горшенин

Так, чтоб было понятно, кто претендует на должность посла США в России и провел уже несколько консультаций по этому поводу с советниками Трампа.

Это Джон Хантсман, глава «Атлантического совета» — американского неправительственного аналитического центра, созданного ещё в 1961 году,который обеспечивает идеологию развития НАТО.

Летом прошлого года этот совет выпустил доклад «Вооружение для сдерживания: как Польша и НАТО должны противостоять возрождающейся России».

Кое-что из тезисов доклада:

- включить польские самолёты F-16 в состав ядерных сил НАТО, чтобы они могли понести тактическое ядерное оружие на Россию;

- угрожать глубоким ударом по российской территории с применением американских крылатых ракет воздушного базирования JASSM с дальностью 370 км;

- применить спецназ на российской территории, такой как Калининградская область

ну и так далее...

Это всё, что надо знать о кандидате, поскольку из этого знания мы можем сделать и выводы о предполагаемой политике возможного посла Трампа.

Многие комментаторы анализируют биографию нового посла.

Vsevolod Chernozub

У Трампа мормоны играют

Сегодня назначил нового посла США в Москве. Или послал нового назначенца? Джон Хантсман выдался биографией, почитайте статью на РБК.

У мормонов в респекте общинная работа. Парни вообще должны пару лет отслужить миссионерами. После службы Хантсман начал карьеру в аппарате Рейгана. И быстро понравился старику - ему доверили доставку гумпомощи в Армению после землетрясения.

Меня до сих пор удивляют подобные истории про Штаты. В журналах типа Гарвард Бизнес Ревью нахваливают активизм, волонтёрство, общинную работу. Это сразу же +10 к харизме и карьерным перспективам.

Среди русских такие представления о прекрасном встречал лишь у староверов. Что, в общем, лучше, чем ничего. Староверская этика не хуже протестантской, но своя родная.

Evgeny Minchenko

Что надо знать о будущем после США в России Джоне Хантсмане:

1. Мормон. Причём работал в зарубежной миссии на Тайване;

2. Был губернатором мормонского штата Юта;

3. Близок к Митту Ромни, который так и не стал президентом и госсекретарём. Его дальний родственник и друг. А где Ромни, там и спикер Палаты Представителей Пол Райан;

4. Специалист по разделённым нациям. Был послом США в Сингапуре и КНР;

5. Хорошие позиции не только внутри республиканского, но и демократического истеблишмента. Например, послом в Китае он был при демократе Обаме.

Резюме: профессиональный, гибкий, с хорошей поддержкой в Вашингтоне.

Но больше всего писал о Хантсмане еще в марте, когда его назначение обсуждалось, Константин Эггерт:

Итак, про Джона Хантсмана, вероятного будущего посла США в России.

Главное - таких послов в Москве раньше не было. НИКОГДА! Джон Хантсман для Кремля крайне неудобный персонаж. Почему?

1 - Он очень богат. Значит независим и знает цену цинизму. Без этого последнего в Москве, мировой Мекке циников, вообще делать нечего.

2 - Обладает большим политическим опытом и весом. Разве что Аверелл Гарриман сравнится с Хантсманом в этом смысле. 90 процентов предыдущих глав миссии США - карьерные дипломаты. Боб Страус (1991-1992) был недолго и дипломатического опыта не имел. А Хантсман начинал карьеру в далеко не кремлелюбивой администрации Рейгана. Был губернатором и даже председателем ассоциации губернаторов Запада Америки. То есть хорошо понимает, что такое легитимность и ориентируется в вашингтонской политике.

3 - Очень важно: Хантсман - мормон с безупречной семейной жизнью. Он сто процентов знает, где пролегают моральные красные линии и за них не переступит. Я не в смысле интрижек, а в смысле политики.

Если его будут ломать из Белого дома (что вряд ли), то он уйдёт, благо есть куда (см. пункт 1-й).

Хантсман работал миссионером на Тайване. Это сила воли и убежденность. В Кремле таких не любят и боятся потому что хрен что с таким сделаешь.

4 - Хантсман - председатель Атлантического совета. Это, возможно, лучший мозговой трест в Вашингтоне сегодня. Возглавляет его умнейший Фред Кемпе. В любви к российскому политическому режиму фонд не замечен. Среди постоянных сотрудников Совета - такие люди, как вице-президент Дэймон Уилсон (занимался Европой в госдепе при Буше-младшем) и большой друг Киева, бывший посол США на Украине Джон Хербст. Детали про Atlantic Council может рассказать его ассоциированный эксперт Ariel Cohen

5 - Дважды посол - в Сингапуре и в Китае. Говорит по-китайски, причём весьма неплохо. На мякине не проведёшь, грубой лестью не подкупишь, угрозы тоже не подействуют (см п.3). Может элегантно послать (таких, вообще-то, уважают у нас).

6 - Хантсман жил на Тайване и любит его. Его там тоже любят. Замечен не только в симпатиях к Тайбэю, но и - о ужас! - к Тибету. Он не Ричард Гир, конечно, но в Пекине и за меньшее могут возненавидеть.

Есть и вопросы.

1 - Якобы бизнес детей в России. Это выяснит сенат.

2 - Все дипломаты и эксперты, работавшие в Китае, имеют тенденцию сравнивать и часто (хотя не всегда) приравнивать опыт России и КНР. А опыт этот мало в чём похож, потому что совершенно непохожи страны. В России невозможен и никогда не был (даже при Горбачеве) возможен "китайский путь". У нас просто китайцев не хватает в России для китайского пути развития (шутка!))) Если Хантсман приедет с убеждением, что Россия - это Китай, типа "развитие без демократии" и всё такое (а именно это ему и будут доказывать наши чиновники), то тогда он может оказаться более податлив и на другие кремлёвские объяснения. Хотя не думаю.

Итог: Хантсман - человек Ренессанса с хваткой бизнесмена эпохи стартапов. На его фоне становится непереносимо ясным класс российского политического класса, простите за каламбур. В Москве просто нет людей, которые могли бы говорить с ним на одном языке - за отсутствием таких людей.

Пока вот так. Всем здоровья и оптимизма.

Тогда же критиковал кандидатуру Хантсмана Сергей Марков:

США. Возможное назначение новым послом в России Джона Хантсмана встречено в Москве негативно. Причины на виду. Хантсман возглавлял Атлантический Совет, один из экспертных публичных центров, в наибольшей степени настроеный антироссийски. Атлантический совет также активно поддерживает русофобский репрессивный киевский режим. Хантсман критиковал Обаму за то, что Обама якобы недооценивал российскую угрозу соседям. То есть де факто Хантсман поддерживал политику окружения России агрессивным кольцом русофобских режимов. Хантсман был послом в Китае и был убран оттуда по требованию китайского правительства по подозрению, что он подогревал антиправительственные выступления.

Впрочем, в Москве надеются, что Хантсман очень профессиональный дипломат, что после работы в Китае он понимает, что не надо лезть во внутренние дела таких стран, как Россия. Отец Хантсмана имеет крупный бизнес в России и поэтому Хантсман понимает Россию. А Россия хочет, чтобы западные дипломаты видели реальность, понимали Россию и руководствовались не идеологическими мифами, а реальными интересами двух стран. Но в принципе, Москва скорее разочарована возможным назначением, чем обрадована. Это назначение укрепляет критический к России тренд в новой администрации. И надежды на улучшение отношений с США в России понемногу тают.