Другая медицина. Эфир в 16:05

Председатель правления организации «Пациенты Украины» Дмитрий Шерембей о медицинской реформе в cтране
Удастся ли осуществить медицинскую реформу в Украине? Как взаимодействуют государство и гражданское общество? Собеседник Виталия Портникова – председатель правления организации «Пациенты Украины» Дмитрий Шерембей. Эфир в 16:05.
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