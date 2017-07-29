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Дороги к свободе

Другая медицина. Эфир в 16:05

Председатель правления организации «Пациенты Украины» Дмитрий Шерембей о медицинской реформе в cтране

Удастся ли осуществить медицинскую реформу в Украине? Как взаимодействуют государство и гражданское общество? Собеседник Виталия Портникова – председатель правления организации «Пациенты Украины» Дмитрий Шерембей. Эфир в 16:05.

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