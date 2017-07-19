Активист "Голоса" Станислав Андрейчук оштрафован на 10 тысяч рублей

Суд в Барнауле оштрафовал на 10 тысяч рублей за участие в протестной акции 8 апреля представителя ассоциации избирателей "Голос" и руководителя Сибирского центра антикоррупционных исследований "Трансперенси Интернешнл – Россия" Станислава Андрейчука. Об этом сообщается на сайте "Голоса".

Суд признал его виновным в нарушении установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия. Как сообщил Андрейчук на своей странице в фейсбуке, он намерен обжаловать решение суда.

Андрейчук был задержан утром в среду и доставлен в полицию для составления протокола и немедленной передачи дела в суд. Соратники Андрейчука полагают, что "отложенное" задержание связано с недавними публикациями активиста о нарушении норм закона и этики в ходе избирательной кампании в Барнауле. Станислав Андрейчук писал о злоупотреблении административным ресурсом в Барнауле.

8 апреля в Барнауле несколько активистов провели несанкционированную акцию против коррупции рядом с площадью, где проходил митинг против террора – в поддержку президента России Владимира Путина.

