В России ввели наказание для организаторов "каруселей" на выборах

Депутаты Государственной думы в среду приняли в Уголовный кодекс России поправки, предусматривающие тюремные сроки и увеличенные сроки за так называемые "карусели" на выборах.

Поправки предусматривают наказание за незаконную выдачу и получение избирательного бюллетеня в виде лишения свободы до пяти лет. Штрафы для членов избирательных комиссий выросли от 200 до 500 тысяч рублей. Нарушающих закон избирателей будут штрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей. Ранее уголовного наказания за "карусели" не предусматривалось.

"Каруселями" называют многократное голосование по открепительным удостоверениям. После выборов депутатов Госдумы в 2011 году сообщалось о массовых нарушениях, в том числе "каруселях", которые стали причиной акций протеста оппозиции.

В конце мая 2017 года Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 38 тысяч евро по жалобам на нарушения на выборах в Госдуму в 2011 году.

