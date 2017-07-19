Пьесу "Ричард III" сыграют у могилы монарха несмотря на протесты

В Великобритании 19 июля состоится премьера постановки по пьесе Уильяма Шекспира "Ричард III" у могилы монарха. Петицию против проведения спектакля в кафедральном соборе города Лестер подписали более 1300 человек. Историк Филиппа Лэнгли, которая помогла найти останки Ричарда III и перезахоронить их в церкви, заявила, что постановка у могилы – это "не по-христиански".

В пьесе Шескпира Ричард III представлен как жестокий тиран и убийца. Сторонники монарха считают, что поэт разрушил его репутацию, а сама пьеса – пропаганда династии Тюдоров, пришедшей ему на смену.

Настоятель собора в Лестере Дэвид Монтэйт встал на защиту спектакля. Он заявил, что премьера состоится, поскольку "власть в мире до сих пор безнравственна", а невинные "по-прежнему становятся жертвами". Все билеты на спектакль уже распроданы.