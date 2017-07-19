Макрон назначил нового главу Генерального штаба Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового главу Генерального штаба Вооруженных сил страны. Ведомство возглавит генерал Франсуа Леконтер. Он служил в Сараеве во время балканских войн в 1990-х годах, а также был главой французской миссии в Мали.

Предыдущий начальник Генштаба Франции Пьер де Вилье подал в отставку из-за разногласий с президентом в вопросах бюджета армии. В заявлении генерал написал, что больше не может "гарантировать жизнеспособность той модели армии", которая должна обеспечивать безопасность во Франции.

На прошлой неделе глава генштаба Франции резко отозвался о планах сокращения военных расходов в текущем году на 850 миллионов евро. В ответ Макрон публично призвал генерала к субординации и предложил главе Генштаба покинуть свой пост.