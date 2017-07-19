Пропаганда раздувает Крым. Эфир в 19:05

"Вся Украина ринулась на отдух в Крым!" - кричат российские федеральные каналы. Поэтому украинские власти стараются им помешать. Зачем понадобилась утка о "туристической блокаде"? В гостях Кирилл Гончаров ("Яблоко"), Александр Горный (блогер из Крыма), Павел Каныгин ("Новая газета"), Майя Ломидзе (эксперт по туризму, Россия), Александр Лиев (эксперт по туризму, Украина). Ведущая Елена Рыковцева

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