Правительство России отказалось отложить реализацию "пакета Яровой" 

Правительство России отказалось поддержать законопроект об отсрочке так называемого "пакета Яровой" - антитеррористических поправок депутата Ирины Яровой и члена Совета Федерации Виктора Озерова о хранении данных абонентов и пользователей интернета.

В правительстве решили, что существующая версия поправок позволит ввести закон в действие поэтапно, а у операторов и провайдеров будет время для решения технических задач.

О возможном перенесении сроков вступления в силу "пакета Яровой" 4 июля сообщили "Ведомости". Антитеррористические поправки, подписанные президентом Владимиром Путиным год назад, вступят в силу в июля 2018 года. Они обязывают операторов связи записывать и хранить все телефонные разговоры и сообщения своих клиентов в течение полугода.

По разным подсчетам, затраты на реализацию "пакета Яровой" могут составить от пяти до десяти триллионов рублей.

