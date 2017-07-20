Главе МХГ Людмиле Алексеевой сегодня исполняется 90 лет

Правозащитнице, главе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой сегодня исполняется 90 лет.

День рождения она намерена отпраздновать в кругу родных и друзей, а президентский Совет по правам человека (СПЧ), членом которого Алексеева является уже много лет, в честь её 90-летия проведет торжественное заседание. Участие в нем правозащитница примет по видеосвязи.

Людмила Алексеева занимается правозащитной деятельностью уже почти 50 лет, начиная с первых протестов против ареста и осуждения в 1966 году писателей Андрея Синявского и Юрия Даниэля, публиковавших свои книги за рубежом в обход цензуры. Она стала одним из инициаторов оказания материальной помощи политическим заключенным и их семьям.В 70-е ей угрожало лишение свободы за распространение самиздата, из-за чего Алексеева была вынуждена эмигрировать в США, где прожила 15 лет. В эмиграции продолжала писать и рассказывать об истории инакомыслия в СССР. Вернувшись в Россию, правозащитница возглавила Московскую Хельсинкскую группу (МХГ), которая занимается мониторингом нарушений прав человека.

По словам Алексеевой, она никогда не была политиком, не свергала режим и не боролась за власть. "Я боролась только за то, чтоб люди знали свои права и умели их защищать", говорит правозащитница.

Людмила Алексеева неоднократно выступала в эфире Радио Свобода, вела правозащитную программу.