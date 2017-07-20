Оппозиция в России требует прекратить войну и поддержку сепаратистов

Ряд российских оппозиционных и общественных деятелей выступили с обращением, в котором назвали условия возвращения России международного авторитета и признания. Документ был разработан на третьем Форуме свободной России в Вильнюсе в мае этого года.

Авторы обращения требуют немедленно прекратить военную агрессию против суверенных государств и вывести подразделения российских вооруженных сил с территорий, входящих, в соответствии с нормами международного права, в состав Грузии и Украины. Прекратить военную, финансовую и дипломатическую поддержку сепаратистов. Признать юридически ничтожными все акты, связанные с аннексией Крыма, признанием независимости Абхазии и Южной Осетии. Прекратить поддержку так называемых Луганской и Донецкой "народных республик". Привлечь к ответственности всех виновных в совершении военных преступлений на указанных территориях.

По мнению авторов обращения, демонтаж существующего в России политического режима без выполнения этих требований невозможен. Они призывают всех, кто считает режим Путина губительным и позорным для России, присоединиться к этому заявлению.

Заявление уже подписали 242 человека. Среди них политологи Владислав Иноземцев и Александр Морозов, публицисты Виктор Шендерович, Андрей Пионтковский, социологи Игорь Эйдман и Игорь Чубайс, экономист Андрей Илларионов, политик Гарри Каспаров и другие. Предложение присоединиться к обращению направлено Алексею Навальному и Михаилу Ходорковскому.