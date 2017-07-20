Союз журналистов призвал расследовать нападение на дом Юлии Латыниной

Союз журналистов России призвал расследовать нападение на дом журналистки "Новой газеты" и "Эха Москвы" Юлии Латыниной. В Союзе считают, что произошедшее "связано с работой и взглядами, отстаиваемыми журналисткой ". "Вне зависимости от политической позиции журналиста, любая угроза в его адрес здоровья или жизни журналиста недопустима", – заявили в организации.

Ночью 19 июля неизвестные облили окна дома Юлии Латыниной некой химической жидкостью, вызывающей удушье и рвоту. Помимо самой журналистки, пострадали еще семь человек, в их числе четверо пожилых людей и двое детей.

"Новая газета" обратилась к главе общественного совета при МВД России с требованием провести экспертизу и начать доследственную проверку по факту произошедшего. Издание также попросило предоставить информацию о ходе расследования по уголовному делу, которое было возбуждено после нападения на Латынину в августе прошлого года. Тогда неизвестные облили журналистку фекалиями. Союз журналистов также требовал расследовать нападение. В ноябре 2016 года дело было передано в Следственный комитет, с тех пор о нем ничего не сообщалось.